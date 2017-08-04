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11-летнего мальчика сбил ВАЗ на дороге под Омском

4 августа 2017, 12:52
Подробности происшествия.

Накануне, 3 августа днем произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль ВАЗ-2110 сбил 11-летнего велосипедиста.


Водитель 35 лет двигался по автомагистрали Калачинск-Ивановка, когда в районе первого километра допустил наезд на ребенка, пересекающего дорогу.


Мальчик-велосипедист, пострадавший в результате ДТП, госпитализирован в медицинское учреждение.


В настоящее время продолжается выяснение всех обстоятельств и причин происшествия, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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