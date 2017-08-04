11-летнего мальчика сбил ВАЗ на дороге под Омском

Накануне, 3 августа днем произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль ВАЗ-2110 сбил 11-летнего велосипедиста.
Водитель 35 лет двигался по автомагистрали Калачинск-Ивановка, когда в районе первого километра допустил наезд на ребенка, пересекающего дорогу.
Мальчик-велосипедист, пострадавший в результате ДТП, госпитализирован в медицинское учреждение.
В настоящее время продолжается выяснение всех обстоятельств и причин происшествия, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»