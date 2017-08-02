Омич на Форде протаранил Киа Рио и сбил байкера в Нефтяниках

Сообщение об автоаварии, которое произошло на улице 22 Апреля ночью 2 августа, поступило в дежурную часть в 02:15. На месте аварии инспекторы Госавтоинспекции предварительно установили, что водитель автомобиля Ford Focus, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при движении по улице 22 Апреля на перекрестке с Нефтезаводской допустил столкновение с автомобилем Kia Rio. После этого, Ford Focus сбил мотоциклиста, который стоял недалеко от места аварии, в результате чего молодому человеку 1991 года рождения потребовалась госпитализация. В одно из городских учреждений его увезла скорая.