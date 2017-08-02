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Омич на Форде протаранил Киа Рио и сбил байкера в Нефтяниках

2 августа 2017, 14:02
Два ДТП в одном.

При столкновении двух автомобилей на улице 22 апреля в больницу увезли мотоциклиста, который в момент аварии стоял недалеко от места происшествия.

Сообщение об автоаварии, которое произошло на улице 22 Апреля ночью 2 августа, поступило в дежурную часть в 02:15. На месте аварии инспекторы Госавтоинспекции предварительно установили, что водитель автомобиля Ford Focus, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при движении по улице 22 Апреля на перекрестке с Нефтезаводской допустил столкновение с автомобилем Kia Rio. После этого, Ford Focus сбил мотоциклиста, который стоял недалеко от места аварии, в результате чего молодому человеку 1991 года рождения потребовалась госпитализация. В одно из городских учреждений его увезла скорая.

Факт опьянения водителя Ford Focus установлен, в отношении него полицейские составили протокол об административном правонарушении на основании статьи 12.8 части 1 Кодекса АП России, сообщает пресс-служба региональной Государственной инспекции БДД УМВД РФ.

Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

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