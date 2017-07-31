Нападение на велосипедиста в Омске, избили арматурой и ограбили

Выяснилось, что мужчина возвращался на велосипеде поздно ночью домой. К нему подбежали двое неизвестных с прутьями арматуры в руках. Они напали на него, нанесли несколько ударов по голове, повалили на землю и похитили сотовый телефон с деньгами.