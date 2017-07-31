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Нападение на велосипедиста в Омске, избили арматурой и ограбили

31 июля 2017, 18:29
Мужчина ехал домой.

В городе по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на 56-летнего жителя Омска, который ночью возвращался домой на велосипеде.

Человека, лежащего на обочине дороги рядом с велосипедом по улице 2-ая Производственная 30 июля около двух ночи заметил экипаж вневедомственной охраны, проезжавший мимо.

Выяснилось, что мужчина возвращался на велосипеде поздно ночью домой. К нему подбежали двое неизвестных с прутьями арматуры в руках. Они напали на него, нанесли несколько ударов по голове, повалили на землю и похитили сотовый телефон с деньгами.

Экипаж Росгвардии вызвал к месту происшествия медиков и приступил к поискам злоумышленников. Во время объезда частного сектора правоохранители увидели двух идущих в темноте людей, которые, заметив служебную машину, бросились бежать в разные стороны. Одного удалось задержать.

Потерпевший велосипедист опознал в нем нападавшего. Позже выяснилось, что молодой человек 1994 г.р. был судим, а место его жительства – Таврический район Омской области.

При осмотре местности были найдены перчатки и прут арматуры, которым избивали велосипедиста. Пострадавший мужчина был госпитализирован. Разбирательство инцидента продолжается, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области.


Фото: nightcyclingsafety.com
Источник: ИА «Город55»

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