В ДТП с пассажирским транспортом погибли 3 человека

В Омске сотрудники ГИБДД впервые проведут сплошную проверку пассажирского транспорта, число ДТП с участием которого в последнее время выросло.
Так, за 6 месяцев нынешнего года на территории региона зафиксировано увеличение случаев ДТП, которые случались из-за нарушения ПДД водителями пассажирского транспорта. За отмеченный период зарегистрировано 53 аварии, в которых погибли три человека, еще 90 получили травмы.
В связи с этим УМВД России по Омской области решено ввести метод сплошных проверок при проведении рейдов на пассажирском транспорте, для предупреждения ДТП с его участием, сообщает пресс-служба ведомства.
Подобная оперативно-профилактическая операция пройдет в пятницу, 28 июля. Инспектора ГИБДД со специалистами технического надзора будут осуществлять проверку всех пассажирских транспортных средств.
Ведомство призывает омичей, которые увидели водителя пассажирского транспорта в состоянии опьянения, либо совершает грубые нарушения ПДД сообщить об этом в полицию по телефонам 79-35-04, 79-20-10 или 02.
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Источник: ИА «Город55»