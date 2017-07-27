В ДТП с пассажирским транспортом погибли 3 человека

Так, за 6 месяцев нынешнего года на территории региона зафиксировано увеличение случаев ДТП, которые случались из-за нарушения ПДД водителями пассажирского транспорта. За отмеченный период зарегистрировано 53 аварии, в которых погибли три человека, еще 90 получили травмы.