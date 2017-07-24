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30-градусная жара возвращается в Омск с ветром до 22 м/с

24 июля 2017, 09:15
Прогноз погоды.

На территории Омского региона в ближайшие дни ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха, которая достигнет отметки +30 градусов, согласно прогнозу специалистов ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС».

Сегодня, 24 июля, столбик термометра в дневные часы поднимется до +24...+29 градусов. Местами прогнозируется умеренный дождь с грозой, возможен град. Порывы ветра в отдельных районах могут достигать 22 м/с.

Во вторник, 25 июля, ночная температура воздуха составит +11...+16, днем воздух прогреется до +24...+29. Местами ожидаются дожди, возможен град. В отдельных районах порывы ветра могут достигать 20 м/с.

В среду, 26 июля, ночью ожидается +12...+17 градусов, в дневные часы воздух прогреется до +25...+30. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, а днем – дождь с грозой. Порывы ветра могут достигать 18 м/с.


Источник: ИА «Город55»

#Новости#Погода#Город
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