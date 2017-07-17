Город55
ГлавноеВсе новости

Водитель ВАЗа устроил два ДТП в центре Омска и сбежал

17 июля 2017, 18:01
Нарушителя задержали росгвардейцы.

В Омск росгвардейцы задержали нетрезвого водителя, который устроил ДТП с участием нескольких автомобилей. Мужчина с признаками опьянения дважды покидал места аварий.

Накануне около 21:00 при движении по улице 10 лет Октября экипаж вневедомственной охраны, остановившись перед потоком автомобилей в ожидании зеленого сигнала светофора, заметил бегущего по проезжей части, который, судя по движениям, был нетрезв, сообщает пресс-служба Росгвардии по Омской области.

При этом несколько человек пытались догнать убегавшего мужчину среди скопления машин. Выяснилось, что пробка была вызвана столкновением автомобилей на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и 10 лет Октября.

Гражданина, покинувшего автомобиль «ВАЗ-2109» после столкновения с иномарками Toyota и Subary, быстро задержали сотрудники Росгвардии. Сначала он отрицал свою вину, заявляя, что находился в салоне на месте пассажира, но подоспевшие очевидцы ДТП рассказали о его выезде на перекресток на красный сигнал светофора.

Далее было установлено, что водитель несколькими минутами ранее покинул место другого ДТП, которое произошло на пересечении улиц Звездова и Богдана Хмельницкого, где его автомобиль врезался в другой ВАЗ.

Нетрезвого 36-летнего нарушителя росгвардейцы передали сотрудникам Госавтоинспекции.



Фото: vk.com/aomsk
Источник: ИА «Город55»

#Новости#ДТП#Происшествия#Авто#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31