Водитель ВАЗа устроил два ДТП в центре Омска и сбежал

В Омск росгвардейцы задержали нетрезвого водителя, который устроил ДТП с участием нескольких автомобилей. Мужчина с признаками опьянения дважды покидал места аварий.
Накануне около 21:00 при движении по улице 10 лет Октября экипаж вневедомственной охраны, остановившись перед потоком автомобилей в ожидании зеленого сигнала светофора, заметил бегущего по проезжей части, который, судя по движениям, был нетрезв, сообщает пресс-служба Росгвардии по Омской области.
При этом несколько человек пытались догнать убегавшего мужчину среди скопления машин. Выяснилось, что пробка была вызвана столкновением автомобилей на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и 10 лет Октября.
Гражданина, покинувшего автомобиль «ВАЗ-2109» после столкновения с иномарками Toyota и Subary, быстро задержали сотрудники Росгвардии. Сначала он отрицал свою вину, заявляя, что находился в салоне на месте пассажира, но подоспевшие очевидцы ДТП рассказали о его выезде на перекресток на красный сигнал светофора.
Далее было установлено, что водитель несколькими минутами ранее покинул место другого ДТП, которое произошло на пересечении улиц Звездова и Богдана Хмельницкого, где его автомобиль врезался в другой ВАЗ.
Нетрезвого 36-летнего нарушителя росгвардейцы передали сотрудникам Госавтоинспекции.