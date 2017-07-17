Водитель ВАЗа устроил два ДТП в центре Омска и сбежал

Гражданина, покинувшего автомобиль «ВАЗ-2109» после столкновения с иномарками Toyota и Subary, быстро задержали сотрудники Росгвардии. Сначала он отрицал свою вину, заявляя, что находился в салоне на месте пассажира, но подоспевшие очевидцы ДТП рассказали о его выезде на перекресток на красный сигнал светофора.