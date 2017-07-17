В Омске объявлено штормовое предупреждение, ливень с ветром до 24 м/с

В связи с этим переведены в режим повышенной готовности подразделения МЧС. Отмечается, что комплекс неблагоприятных мер может стать причиной возникновения ЧС муниципального уровня, которые будут обусловлены повышением пожарной опасности, авариями на объектах энергетики, а также повышением уровня рек и подтоплениями пониженных участков местности.