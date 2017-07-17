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В Омске объявлено штормовое предупреждение, ливень с ветром до 24 м/с

17 июля 2017, 15:37
Ухудшение погоды.

В Омске объявлено штормовое предупреждение, согласно которому, до конца дня 17 июля местами по области ожидается сильный дождь, ливень, гроза, град, а также порывы ветра вплоть до 20-24 м/с, сообщает администрация города со ссылкой на прогноз ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

В связи с этим переведены в режим повышенной готовности подразделения МЧС. Отмечается, что комплекс неблагоприятных мер может стать причиной возникновения ЧС муниципального уровня, которые будут обусловлены повышением пожарной опасности, авариями на объектах энергетики, а также повышением уровня рек и подтоплениями пониженных участков местности.

Особую внимательность следует проявить автомобилистам, поскольку размывы дорог и мокрая поверхность дорожного полотна способны спровоцировать увеличение числа ДТП, а также появление пробок.

Кроме того, непогода может нарушить работу ЖКХ, объектов связи и энергетики, она грозит повреждением крыш и увеличением случаев травматизма среди людей.

Порывы ветра омичам рекомендуется переждать в помещениях. Находясь на улице, следует держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и металлических конструкций, которые могут рухнуть. Также нужно соблюдать правила безопасности при разрядах молнии.


Источник: ИА «Город55»

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