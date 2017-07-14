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Нетрезвый 18-летний омич без прав опрокинул ВАЗ, пострадала девушка

14 июля 2017, 13:10
Несовершеннолетняя в больнице.

Накануне вечером на автодороге Боевое-Боровое нетрезвый 18-летний водитель допустил опрокидывание автомобиля, в результате чего пострадала несовершеннолетняя девушка.

Информация о ДТП поступила в дежурную часть ОМВД России по Исилькульскому району в 20:30. Предварительно установлено: 18-летний парень, управляя автомобилем «ВАЗ-21102», при движении по автодороге Боевое-Боровое допустил опрокидывание автомобиля в кювет, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.

В результате ДТП в больницу была доставлена находившаяся на пассажирском сидении девушка 2001 года рождения.


В отношении водителя по ч.3 ст.12.8 (управление автомобилем водителем, который находится в состоянии опьянения и не имеет права управления транспортными средствами) составлен административный протокол. В ходе проверки будут установлены окончательные обстоятельства ДТП.


Фото: 55.мвд.рф
Источник: ИА «Город55»

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