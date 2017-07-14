Нетрезвый 18-летний омич без прав опрокинул ВАЗ, пострадала девушка

Информация о ДТП поступила в дежурную часть ОМВД России по Исилькульскому району в 20:30. Предварительно установлено: 18-летний парень, управляя автомобилем «ВАЗ-21102», при движении по автодороге Боевое-Боровое допустил опрокидывание автомобиля в кювет, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.