Этилмеркаптан «утёк» в воздух Омска не с буферных прудов

Советский районный суд не нашел подтверждения в представленных Росприроднадзором документах связи между выбросом
Росприроднадзору не удалось доказать правомерность своих требований: «признать незаконной деятельность Омского НПЗ, «Нефтехимремонта» и Нижегородского института прикладных технологий на буферном пруду, приостановить работы и рекультивировать территорию».
Также в суде подтверждено, что «Омский НПЗ не ведет деятельность по обращению с отходами при ремонте действующих гидротехнических сооружений, к которым относится буферный пруд, предназначенный для равномерной подачи воды на очистные сооружения «ОмскВодоканала»».
«Работы осуществляемые на буферном пруду ОНПЗ проводились в соответствии с Декларацией о безопасности, согласованной Управлением Ростехнадзора по Омской области, с целью подготовки к ремонту гидротехнического сооружения и обеспечения его дальнейшей безопасной эксплуатации. Кроме того, суд признал требование рекультивировать территорию действующего гидротехнического сооружения неправомерным, так как данный вид работ может быть проведен только на выведенных из эксплуатации объектах».
Напомним, мощные выбросы химических веществ в атмосферу Омска произошли весной 2017 года. Наиболее серьезное превышение (
Виновник выбросов до сих пор не установлен.
Источник: ИА «Город55»