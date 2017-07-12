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Этилмеркаптан «утёк» в воздух Омска не с буферных прудов

12 июля 2017, 08:33
Росприроднадзору в иске отказано.

Советский районный суд не нашел подтверждения в представленных Росприроднадзором документах связи между выбросом этилмеркаптана в атмосферу Омска и ремонтными работами на буферных прудах и отказал в иске к АО «Газпромнефть-ОНПЗ», ООО «Нефтехимремонт», ООО «НИПТ». Об этом сообщает пресс-служба омского Нефтезавода.

Росприроднадзору не удалось доказать правомерность своих требований: «признать незаконной деятельность Омского НПЗ, «Нефтехимремонта» и Нижегородского института прикладных технологий на буферном пруду, приостановить работы и рекультивировать территорию».

Также в суде подтверждено, что «Омский НПЗ не ведет деятельность по обращению с отходами при ремонте действующих гидротехнических сооружений, к которым относится буферный пруд, предназначенный для равномерной подачи воды на очистные сооружения «ОмскВодоканала»».

«Работы осуществляемые на буферном пруду ОНПЗ проводились в соответствии с Декларацией о безопасности, согласованной Управлением Ростехнадзора по Омской области, с целью подготовки к ремонту гидротехнического сооружения и обеспечения его дальнейшей безопасной эксплуатации. Кроме того, суд признал требование рекультивировать территорию действующего гидротехнического сооружения неправомерным, так как данный вид работ может быть проведен только на выведенных из эксплуатации объектах».

Напомним, мощные выбросы химических веществ в атмосферу Омска произошли весной 2017 года. Наиболее серьезное превышение (до 400 ПДК) было зафиксировано по этилмеркаптану. Сильнейший запах ощущался во всех районах города, в некоторых случаях омичи жаловались на тошноту и головокружение.

Виновник выбросов до сих пор не установлен.


Источник: ИА «Город55»

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