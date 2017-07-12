Этилмеркаптан «утёк» в воздух Омска не с буферных прудов

«Работы осуществляемые на буферном пруду ОНПЗ проводились в соответствии с Декларацией о безопасности, согласованной Управлением Ростехнадзора по Омской области, с целью подготовки к ремонту гидротехнического сооружения и обеспечения его дальнейшей безопасной эксплуатации. Кроме того, суд признал требование рекультивировать территорию действующего гидротехнического сооружения неправомерным, так как данный вид работ может быть проведен только на выведенных из эксплуатации объектах».