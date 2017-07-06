Пассажирский автобус протаранил Тойоту на Ленинградском мосту

Сегодня, 6 июля, в утренние часы в Центральном округе Омска на Ленинградском мосту произошло столкновение пассажирского автобуса с иномаркой.
О происшествии в социальных сетях сообщили очевидцы, опубликовавшие видео в паблике «
Как сообщили редакции ИА «Город55» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области, информация о ДТП на Ленинградском мосту поступила в дежурную часть в 07:52, в результате столкновения автобуса и иномарки никто не пострадал.
Фото: скриншот с видео
Источник: ИА «Город55»