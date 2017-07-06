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Пассажирский автобус протаранил Тойоту на Ленинградском мосту

6 июля 2017, 16:57
Видео с места происшествия.

Сегодня, 6 июля, в утренние часы в Центральном округе Омска на Ленинградском мосту произошло столкновение пассажирского автобуса с иномаркой.

О происшествии в социальных сетях сообщили очевидцы, опубликовавшие видео в паблике «Аварийный Омск». На ролике видно, что в результате столкновения автобуса и Тойоты, иномарка получила серьезные повреждения задней части кузова.

Как сообщили редакции ИА «Город55» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области, информация о ДТП на Ленинградском мосту поступила в дежурную часть в 07:52, в результате столкновения автобуса и иномарки никто не пострадал.


Фото: скриншот с видео
Источник: ИА «Город55»

#Новости#ДТП#Происшествия#Город#Авто
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