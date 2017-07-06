Аномальная погода в Омске, заговорили о климатическом оружии



О существовании сверхсекретного климатического оружия рассказал член-корреспондент Российской экологической академии Вадим Бурлак. По его словам, о данном виде оружия на Западе заговорили еще в далеком 1977 году. «Когда я услышал, что гарвардцы и профессура обсуждают климатическое оружие, я подумал: может это собрание писателей-фантастов? Нет, уже в 77-м году люди серьезно говорили об этом. Я могу с уверенностью сказать, что более, чем в 10 странах мира идет работа над созданием этого оружия. Чем оно опасно? Если мы можем просчитать, допустим, ядерный взрыв, мы можем просчитать какие потери, какие последствия, то в нашем случае мы не знаем, какие последствия будут после удара климатическим оружием. Пока это загадка. Может, именно это и сдерживает некоторые силы, чтобы его применять», - сказал Бурлак.

