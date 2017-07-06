Аномальная погода в Омске, заговорили о климатическом оружии

Аномальные погодные условия последних месяцев в России стали главной темой обсуждения в популярной программе Первого канала «Пусть говорят», которая вышла в эфир накануне, 5 июля.
Мощные ливни, снегопад среди лета, град размером с апельсин, торнадо – те нешуточные капризы погоды, которые россияне со стойкостью переживают летом 2017 года. Что же на самом деле стало причиной природных катаклизмов: глобальное потепление, которое уже принято считать конспирологической выдумкой, или же испытание нового оружия – климатического, способного вызывать ураганы, небывалую жару и тропические ливни.
В студию программы ведущий Андрей Малахов пригласил главных специалистов по погоде – сотрудника Росгидрометцента Юрия Варакина и синоптика-метеоролога Андрея Скворцова.
По словам Варакина, в этом году на 90% лето нормальное, а вначале второй декады июля настоящее лето придет и в Московскую область.
«Виновато изменение климата, идет разбалансировка всего механизма. Должна быть очень горячая земля, и на нее идет холодный поток воздуха. В частности, в Омске стояла аномальная жара, поверхность, на которой собственно стоит
Вообще, торнадо – довольно редкое явление для России – случается примерно раз в 10 лет. Специалисты вспомнили, что в прошлом году торнадо было замечено в Ефремово под Тулой.
По мнению Леонида Ивашова, президента Академии геополитических проблем, генерал-полковника, климат – это мощнейший компьютер, определенные коррективы в работу которого привносят массовая авиация, выбросы в атмосферный воздух, запуски ракет и, когда человек вторгается в него со своими какими-то корыстными, научными или военными интересами, то происходят определенные сбои в деятельности этого «компьютера».
О существовании сверхсекретного климатического оружия рассказал член-корреспондент Российской экологической академии Вадим Бурлак. По его словам, о данном виде оружия на Западе заговорили еще в далеком 1977 году. «Когда я услышал, что гарвардцы и профессура обсуждают климатическое оружие, я подумал: может это собрание писателей-фантастов? Нет, уже в 77-м году люди серьезно говорили об этом. Я могу с уверенностью сказать, что более, чем в 10 странах мира идет работа над созданием этого оружия. Чем оно опасно? Если мы можем просчитать, допустим, ядерный взрыв, мы можем просчитать какие потери, какие последствия, то в нашем случае мы не знаем, какие последствия будут после удара климатическим оружием. Пока это загадка. Может, именно это и сдерживает некоторые силы, чтобы его применять», - сказал Бурлак.
Источник: ИА "Город55"