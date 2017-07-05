В сентябре омских пенсионеров отправят в Пензу

Победившие в местном турнире пенсионеры-шахматисты в сентябре отправятся в Пензу защищать честь Омской области, сообщает пресс-служба областного правительства.
В турнире, который был посвящен 50-летию ветеранского движения и 25-летию со дня образования «Союза пенсионеров России», принимали участи представители ветеранских организаций административных округов Омска. Игры проходили по швейцарской системе в 7 туров и с лично-командным зачетом, а также круговой системе среди женщин.
Виктор Якименко стал победителем турнира среди мужчин (Ленинский округ), Сергей Ворвуль из Центрального округа, бронзовым призером стал Юрий Ильин (Советский АО).
Среди женщин победителем и призерами стали соответственно Валентина Шерстова, Алла Крышева и Людмила Яковлева.
Среди команд – на первом месте команда Ленинского округа, серебряные призеры шахматисты Центрального округа, третье место заняли спортсмены из Октябрьского СПР.
В сентябре в Пензе состоится всероссийская спартакиада пенсионеров, куда отправятся лучшие шахматисты-омичи.
Фото: omskportal.ru
Источник: ИА «Город55»