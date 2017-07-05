В сентябре омских пенсионеров отправят в Пензу

В турнире, который был посвящен 50-летию ветеранского движения и 25-летию со дня образования «Союза пенсионеров России», принимали участи представители ветеранских организаций административных округов Омска. Игры проходили по швейцарской системе в 7 туров и с лично-командным зачетом, а также круговой системе среди женщин.