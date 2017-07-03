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Пробки у Ленинградского моста – кладут самовосстанавливающийся асфальт

3 июля 2017, 16:49
Современный материал.

На съездах – круговой развязке – у Ленинградского моста организация-подрядчик ООО «ГРИАР Холдинг» приступила к укладке второго слоя асфальтового покрытия.

По словам Сергея Фролова, и.о. мэра города, щебеночно-мастичное покрытие, которое используется на объекте, совсем недавно применяли при ремонтах федеральных трасс, однако в последние годы эту технологию активно используют в Омске.

Основным инновационным свойством асфальтобетона считается его «самозалечивание», то есть при нагреве мелкие трещины могут сами затягиваться.

Аналогичный материал уже использовали при укладке асфальта на Иртышской набережной и улице Лукашевича, реконструкции дорожной развязки на проспекте Королева и улице Заозерная.

У Ленинградского моста современный материал уложат на площади в 65 тысяч квадратных метров.

В социальных сетях омичи активно обсуждают ремонт у Ленинградского моста, отмечая, что в основном работы ведутся в ночное время. Также омичи сообщают о «жестких пробках» на мосту. «Пробка в сторону Левого берега, с середины моста движение в одну полосу по встречной полосе», - пишет омич в паблике vk.com/aomsk.

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