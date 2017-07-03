Пробки у Ленинградского моста – кладут самовосстанавливающийся асфальт

В социальных сетях омичи активно обсуждают ремонт у Ленинградского моста, отмечая, что в основном работы ведутся в ночное время. Также омичи сообщают о «жестких пробках» на мосту. «Пробка в сторону Левого берега, с середины моста движение в одну полосу по встречной полосе», - пишет омич в паблике vk.com/aomsk.