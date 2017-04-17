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Жуткое тройное ДТП в Омске, Лексус перевернулся на крышу

17 апреля 2017, 07:34
Автоавария на Левобережье.

Накануне, 16 апреля, в вечернее время на улице Лукашевича произошло жуткое ДТП с участием трех автомобилей, один из которых перевернулся.

Очевидцы страшной автоаварии публикуют в социальных сетях фотографии и видеоролики, сделанные на месте ДТП. Автомобили, ставшие участниками автоаварии, получили серьезные повреждения, а Lexus и вовсе перевернулся на крышу.

Предварительно установлено: при движении по улице Лукашевича в сторону Степанца водитель автомобиля Lexus выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota и Dаewoo, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.

В результате ДТП пострадали 5 человек. В ходе дальнейшей проверки будут установлены окончательные причины и обстоятельства случившегося происшествия.



Фото: vk.com/chp55

Источник: ИА «Город55»

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