Жуткое тройное ДТП в Омске, Лексус перевернулся на крышу

Накануне, 16 апреля, в вечернее время на улице Лукашевича произошло жуткое ДТП с участием трех автомобилей, один из которых перевернулся.
Очевидцы страшной автоаварии публикуют в социальных сетях фотографии и видеоролики, сделанные на месте ДТП. Автомобили, ставшие участниками автоаварии, получили серьезные повреждения, а Lexus и вовсе перевернулся на крышу.
Предварительно установлено: при движении по улице Лукашевича в сторону Степанца водитель автомобиля Lexus выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota и Dаewoo, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.
В результате ДТП пострадали 5 человек. В ходе дальнейшей проверки будут установлены окончательные причины и обстоятельства случившегося происшествия.
Фото: vk.com/chp55
Источник: ИА «Город55»