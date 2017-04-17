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В центре Омска сбили человека. На месте скорая и полиция

17 апреля 2017, 12:01
Сообщение очевидца.

О дорожно-транспортном происшествии в Центральном округе на улице Маршала Жукова предварительную информацию сообщают очевидцы:

«Сегодня, 17 апреля, около 10:20 часов на улице Маршала Жукова недалеко от трамвайной остановки «Казачий рынок» сбили человека. К месту происшествия подъехала скорая и полиция, выставили конусы. Беспокоимся, что с человеком? Насколько серьезно пострадал?»



Редакция Информагентства «Город55» для выяснения подробностей происшествия связалась с пресс-службой ГИБДД по Омской области. Там пока информации по данному ДТП нет. Уточнения будут опубликованы позднее.

Источник: ИА «Город55»

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