В центре Омска сбили человека. На месте скорая и полиция

«Сегодня, 17 апреля, около 10:20 часов на улице Маршала Жукова недалеко от трамвайной остановки «Казачий рынок» сбили человека. К месту происшествия подъехала скорая и полиция, выставили конусы. Беспокоимся, что с человеком? Насколько серьезно пострадал?»