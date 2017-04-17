В Омске на спецмаршруты выйдут более 200 автобусов

Всего на спецмаршруты выйдет 201 автобус. Во всех автобусах сохраняется действие проездных документов, льготы и оплата, как и на городских маршрутвах. Дополнительную информацию по перевозкам 22, 23 и 25 апреля можно получить в департаменте транспорта мэрии по телефонам: 78-79-66, 78-79-60.