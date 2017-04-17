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В Омске на спецмаршруты выйдут более 200 автобусов

17 апреля 2017, 10:17
В связи с днем поминовения.

22, 23 и 25 апреля к городским кладбищам Омска будут организованы специальные автобусные маршруты, сообщает пресс-служба мэрии. Время работы автобусов 22,23 апреля с 8:00 до 19:00, 25 апреля – с 8:00 до 20:00.

Введено шесть спецмаршрутов: до Ново-Кировского, Ново-Южного, Северо-Восточного, Западного, Юго-Восточного кладбищ, а также до кладбища в поселке Черемуховский.

До кладбищ Старо-Восточное, Ново-Еврейское, Ново-Восточное , Мусульманское можно будет на автобусах маршрута №22 (будет работать 36 автобусов среднего и большого класса) и 143 маршрутках - №19, 222, 399, 470.

Доехать до кладбища в Осташково можно будет на автобусах маршрута №119 (8 автобусов, интервал движения 14 минут) и №13 (4 автобуса, интервал 33 минуты).

Всего на спецмаршруты выйдет 201 автобус. Во всех автобусах сохраняется действие проездных документов, льготы и оплата, как и на городских маршрутвах. Дополнительную информацию по перевозкам 22, 23 и 25 апреля можно получить в департаменте транспорта мэрии по телефонам: 78-79-66, 78-79-60.

Источник: ИА "Город55"

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