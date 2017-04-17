СОБР в Омске задержал группу, подозреваемую в разбое и вымогательстве

В Омске задержана группа лиц (29, 45 и 52 лет), подозреваемых в организации разбойных нападений и вымогательств, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД России.
Отмечается, что по фактам криминальной деятельности следственными органами УМВД возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время расследуется.
Получив оперативную информацию о том, что в марте 2017 года неизвестные лица напали на двоих жителей Омска, под угрозой жизни и здоровья причинили им телесные повреждения и похитили более 5 тысяч рублей, сотрудники уголовного розыска установили личности пострадавших, которые реально восприняли угрозы со стороны нападавших, не обращались в органы полиции.
Далее, в ходе оперативно-разыскных мероприятий, в краткие сроки были установлены личности, причастные к нападению – ими оказались ранее судимые жители Советского округа. На задержание злоумышленников в поселке Береговой были привлечены бойцы СОБРа Управления Росгвардии по Омской области.
По данным пресс-службы Управления Росгвардии по Омской области, по имеющейся информации по указанному адресу могли находиться до 10 человек, среди них и недавно освободившийся из тюрьмы хозяин жилья, а также его гости. Кроме этого, была информация о возможном нахождении в квартире оружия – все это учитывалось при планировании операции захвата. За несколько секунд бойцы вскрыли входную дверь квартиры, где и задержали всех, кто находился в трехкомнатной квартире. При этом там же обнаружены бейсбольные биты и топоры. Самый крупный из задержанных хотел оказать сопротивление, но его попытка сразу же была пресечена бойцами СОБР.
Предварительно: задержанные причастны к разбойному нападению и вымогательству, совершенным в декабре 2016 года. У избитого мужчины злоумышленники похитили сотовый телефон и 20 тысяч рублей, у второго омича под угрозой насилия требовали 15 тысяч рублей в счет оплаты несуществующего долга.
Двое из задержанных мужчин – 45 и 52 лет – уже заключены под стражу. Продолжается деятельность по опрашиванию свидетелей, назначаются судебные экспертизы – главная цель которых установить все случаи и аналогичные факты.
Высшей мерой наказания за совершение преступлений, которые предусмотрены статьёй 162 частью 2 и статьей 162 частью 2 Уголовного кодекса России, является лишение свободы на срок до 10 лет, сообщает пресс-служба регионального Управления министерства внутренних дел России.
Фото: предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Омской области
Источник: ИА «Город55»