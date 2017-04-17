СОБР в Омске задержал группу, подозреваемую в разбое и вымогательстве

По данным пресс-службы Управления Росгвардии по Омской области, по имеющейся информации по указанному адресу могли находиться до 10 человек, среди них и недавно освободившийся из тюрьмы хозяин жилья, а также его гости. Кроме этого, была информация о возможном нахождении в квартире оружия – все это учитывалось при планировании операции захвата. За несколько секунд бойцы вскрыли входную дверь квартиры, где и задержали всех, кто находился в трехкомнатной квартире. При этом там же обнаружены бейсбольные биты и топоры. Самый крупный из задержанных хотел оказать сопротивление, но его попытка сразу же была пресечена бойцами СОБР.