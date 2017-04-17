Смотрящий с топором рассказал, чем он занимался в Советском округе

Один из задержанных (видимо, самый старший) уже привлекался к уголовной ответственности: «144 – оружие, 111, 107», - говорит мужчина на камеру. На вопрос о том, что изъяли у него дома, отвечает: «Топор, так это законная вещь, биту и ножик, который я в ларьке купил – это тоже все законно».