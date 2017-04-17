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Смотрящий с топором рассказал, чем он занимался в Советском округе

17 апреля 2017, 15:03
Дело об избиениях и вымогательствах.

Один мужчина из задержанной накануне группы лиц, которые подозреваются в разбойных нападениях и вымогательствах, называет себя «смотрящим за справедливостью в поселке Береговой».


Омская полиция опубликовала видео с короткими интервью, которые дали трое омичей в Управлении уголовного розыска УМВД России по Омской области.

Один из задержанных (видимо, самый старший) уже привлекался к уголовной ответственности: «144 – оружие, 111, 107», - говорит мужчина на камеру. На вопрос о том, что изъяли у него дома, отвечает: «Топор, так это законная вещь, биту и ножик, который я в ларьке купил – это тоже все законно».

- Являетесь смотрящим за поселком Береговой?
- Да, чтобы за справедливостью бдить, чтобы люди поступали честно.

«Мне объяснили, что я задержан за избиение Дудкина и Термита», - сказал второй мужчина.


Третий омич рассказал, что задержан за разбой, «в руках у него была поварешка», он ее взял, «чтобы отбиваться».


Отмечается, что в отношении 29, 45 и 52-летних омичей следственными органами УМВД возбуждено и расследуется уголовное дело по фактам вооруженных нападений и вымогательств.


Фото и видео: 55.мвд.рф

Источник: ИА "Город55"

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