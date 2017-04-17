Омская полиция ищет водителя ВАЗа, устроившего ДТП с 3 пострадавшими

Накануне в 21:20 часов в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Омской области поступила информация o ДТП, случившемся на Красноярском тракте, сообщаeт пресс-служба ведомства.
Предварительно установлено: неизвестный водитель автомобиля ВАЗ-2106 при движении по Красноярскому тракту в сторону улицы Заозерная в районе дома №4 по улице Стрельникова выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110, после чего покинул место ДТП.
В результате случившегося происшествия в медицинское учреждение были доставлены водитель автомобиля ВАЗ-2110, мужчина 1967 года рождения, с двумя пассажирами, женщинами 1973 и 1996 годов рождения.
Кроме того, устанавливается водитель автомобиля ВАЗ-2107, который 10 апреля в районе 21-го километра автодороги «Омск – Русская Поляна»
Очевидцы этих ДТП могут позвонить пo телефонам дежурной части полка ДПС ГИБДД УМВД России пo городу Омску: 79-20-10, 79-35-04 или 02.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»