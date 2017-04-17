Омская полиция ищет водителя ВАЗа, устроившего ДТП с 3 пострадавшими

Предварительно установлено: неизвестный водитель автомобиля ВАЗ-2106 при движении по Красноярскому тракту в сторону улицы Заозерная в районе дома №4 по улице Стрельникова выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110, после чего покинул место ДТП.