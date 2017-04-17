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Омич стал чемпионом по боям без правил

17 апреля 2017, 08:29
В легчайшем весе.

На минувших выходных в Москве в ГЦКЗ «Россия» прошел турнир по смешанным единоборствам АСВ 57, в рамках главного поединка омич Петр Ян встречался с Магомедом Магомедовым.

Единственное поражение в своей карьере омский боец потерпел именно от Магомедова годом ранее. Второй бой получился достаточно зрелищным. Первые два раунда остались за Магомедовым, однако далее инициативу перехватил Петр Ян, выигравший три последующих раунда. Таким образом, омский боец получил чемпионский титул в легчайшем весе.


После боя Магомедов попросил омского бойца дать ему реванш, на что получил положительный ответ. По словам главы лиги АСВ Майрбека Хасиева, турнир с третьим поединком этих спортсменов пройдет в Омске, сообщает издание «Известия».

Фото: скриншот с видео


Источник: ИА «Город55»

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