Омич стал чемпионом по боям без правил

Единственное поражение в своей карьере омский боец потерпел именно от Магомедова годом ранее. Второй бой получился достаточно зрелищным. Первые два раунда остались за Магомедовым, однако далее инициативу перехватил Петр Ян, выигравший три последующих раунда. Таким образом, омский боец получил чемпионский титул в легчайшем весе.