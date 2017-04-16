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Омские баскетболистки выиграли путевку в финал плей-офф Суперлиги

16 апреля 2017, 14:15
Полуфинал в Ростове-на-Дону.

Накануне стало известно, что баскетболистки омского клуба «Нефтяник», обыграв ростовских спортсменок, вышли в финал плей-офф Суперлиги. Об этом сообщает пресс-служба БК «Нефтяник».


Отмечается, что баскетболистки из Омска уже второй раз выигрывают путевку в финал плей-офф Суперлиги и 4-й раз гарантировано заслуживают призовые медали.


Первую полуфинальную игру омички выиграли у себя дома с удивительной разницей в «+9», однако второй матч начался далеко не в пользу омских спортменов – «на экваторе первой четверти «Нефтяник» горел с устрашающим отставанием 8:19», сообщается на официальном сайте команды.


Собравшись, омички наверстали упущенное во второй десятиминутке, и к концу третьей четверти уже на табло высветилось преимущество омских баскетболисток в плюс 9 очков.


В четвертом периоде отрыв омичек уже дорос до +12 очков, однако дончанки (соперники омских спортсменок) выровняли счет – 70:70 и только меткий трехочковый бросок воспитанницы «Нефтяника» Вики Едомахи, а также заключительный бросок Елены Ёлгиной довершили победную серию спортсменок из Омска.


По данным пресс-службы БК «Нефтяник», следующая, уже финальная, игра омичек состоится в нашем городе 21 апреля, ориентировочно в 18:00. Соперником станет прошлогодний победитель турнира – курский «Динамо-Фарм».

Фото: neftbasket.ru

Источник: ИА "Город55"

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