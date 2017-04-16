Омские баскетболистки выиграли путевку в финал плей-офф Суперлиги



Первую полуфинальную игру омички выиграли у себя дома с удивительной разницей в «+9», однако второй матч начался далеко не в пользу омских спортменов – «на экваторе первой четверти «Нефтяник» горел с устрашающим отставанием 8:19», сообщается на официальном сайте команды.