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Киа на повороте снесла мотоциклиста – 15-летнего парня увезла скорая

16 апреля 2017, 12:12
Назначена проверка.

Накануне в Одесском районе, в селе Лукьяновка, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего мотоциклиста, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Как сообщили в отделе пропаганды БДД региональной Госавтоинспекции, сообщение о происшествии в селе Лукьяновка поступило 15 апреля в 21:15.

Прибывшие на место аварии инспекторы ГИБДД предварительно установили: водитель автомобиля Kia Rio, мужчина 1987 года рождения, при движении по селу Лукьяновка, по переулку Центральный, осуществляя маневр поворот налево на улице Коммунистическая столкнулся с мотоциклом Patron Sport, который двигался в попутном направлении впереди автомобиля.

Итог ДТП: с полученными травмами 15-летний мотоциклист госпитализирован в медучреждение.

Назначенная по данному факту проверка установит все окончательные причины и обстоятельства происшествия.


Фото: иллюстрация

Источник: ИА «Город55»

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