Киа на повороте снесла мотоциклиста – 15-летнего парня увезла скорая

Прибывшие на место аварии инспекторы ГИБДД предварительно установили: водитель автомобиля Kia Rio, мужчина 1987 года рождения, при движении по селу Лукьяновка, по переулку Центральный, осуществляя маневр поворот налево на улице Коммунистическая столкнулся с мотоциклом Patron Sport, который двигался в попутном направлении впереди автомобиля.