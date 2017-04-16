Киа на повороте снесла мотоциклиста – 15-летнего парня увезла скорая

Накануне в Одесском районе, в селе Лукьяновка, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего мотоциклиста, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.
Как сообщили в отделе пропаганды БДД региональной Госавтоинспекции, сообщение о происшествии в селе Лукьяновка поступило 15 апреля в 21:15.
Прибывшие на место аварии инспекторы ГИБДД предварительно установили: водитель автомобиля Kia Rio, мужчина 1987 года рождения, при движении по селу Лукьяновка, по переулку Центральный, осуществляя маневр поворот налево на улице Коммунистическая столкнулся с мотоциклом Patron Sport, который двигался в попутном направлении впереди автомобиля.
Итог ДТП: с полученными травмами 15-летний мотоциклист госпитализирован в медучреждение.
Назначенная по данному факту проверка установит все окончательные причины и обстоятельства происшествия.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»