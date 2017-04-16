Дожди и сильный ветер до 23 м/с обрушатся на Омский регион

Завтра, в понедельник, 17 апреля, в Омске и по области ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), возможно появление слабых гололедных явлений. Ветер западный до 14 метров в секунду, в некоторых районах порывы могут достичь до 20 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до +11, ночью похолодает до -4.