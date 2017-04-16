Дожди и сильный ветер до 23 м/с обрушатся на Омский регион

По предварительному краткосрочному прогнозу омских синоптиков в ближайшие четыре дня в Омском регионе выпадут осадки в виде дождя (местами в виде мокрого снега), усилится ветер 23 метров в секунду, температура ночью упадет до -2 градусов.
Так, сегодня, 16 апреля, дневная температура составит от +4 до +9 градусов, ветер в отдельных районах может достичь 23 метров в секунду. Местами пройдет небольшой дождь, в некоторых районах – умеренный.
Завтра, в понедельник, 17 апреля, в Омске и по области ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), возможно появление слабых гололедных явлений. Ветер западный до 14 метров в секунду, в некоторых районах порывы могут достичь до 20 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до +11, ночью похолодает до -4.
Во вторник, 18 апреля, местами прогнозируется небольшой дождь, порывы ветра местами могут достичь 17 метров в секунду. Дневная температура – от +12 до +17 градусов, ночью – от +3 до -2.
В среду, 19 апреля, местами также пройдет небольшой дождь, ветер - в порывах до 11 метров в секунду, температура ночью от 0 до _5 градусов, днем - от +8 до +13.
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Источник: ИА "Город55"