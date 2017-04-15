До 200 российских силачей поборются за полмиллиона рублей в Омске

15 и 16 апреля в актовом зале Дворца Молодежи (ул. Перелёта, 1) пройдет VI Всероссийский турнир по армспорту «Сибирский медведь». Соревнования соберут порядка 150-200 атлетов из 12-ти регионов нашей страны, среди которых Красноярский и Пермский края, Новосибирская и Омская области, Республики Татарстан и Бурятия, а также Москва и Казахстан. Омскую область представят порядка 80 атлетов из клубов «Фитнес №1», «Александрия», «Алекс-фитнес», «Сибиряк» и других, сообщает пресс-служба Минспорта Омской области.



Медали крупного Всероссийского турнира будут разыграны как среди мужчин, так и среди женщин. Спортсмены выступят в нескольких весовых категориях — до 60, до 70, до 80, до 90, до 100 кг и свыше 100 кг, представительницы прекрасного пола — в категориях до 65 и свыше 65 кг. Для юношей предусмотрены веса до 60, 70, 80 и свыше 80 кг.



Начало соревнований 15 и 16 апреля – в 10.00 часов. Торжественное открытие – 15 апреля в 12.00.



Омский турнир является одним из самых представительных в стране, поскольку открывает сезон так называемой «Золотой лиги» армрестлинга в России. Не станет исключением и «Сибирский медведь-2017». В наш город, к примеру, приедут чемпион мира из Красноярска, заслуженный мастер спорта Виталий Лалетин, чемпионка Европы Екатерина Никишова из Новосибирска, чемпион России Николай Колесниченко и другие.



Хозяева тоже выставят далеко не слабую команду, которая традиционно будет бороться за первенство в командном зачете. Защищать спортивную честь нашего региона будут, в том числе, заслуженный мастер спорта Александр Воронецкий, мастер спорта Григорий Лящук и другие.



На турнир приедут и представители Всероссийской федерации армрестлинга – ее руководитель Александр Филимонов и вице-президент организации Андрей Петров.



Стоит ли говорить, что для такого ранга соревнований предусмотрен солидный призовой фонд. Так, победители в мужских категориях получат по 30 тысяч рублей (второй призер – 20 тысяч, третий – 10 тысяч), в женских – по 15 тысяч (второй призер – 10 тысяч, третий – 5 тысяч), а в юношеских – по 8 тысяч (второй призер – 5 тысяч, третий – 2 тысячи). Отдельной строкой стоит упомянуть абсолютную весовую категорию у мужчин, где призовой фонд еще выше: 50 тысяч для победителя, 30 тысяч – для финалиста, 10 тысяч – для третьего призера. Таким образом, не сложно подсчитать, что в общей сложности на «Сибирском медведе» будет разыграно 570 тысяч рублей.



Добавим, что чемпионы в личном зачете будут определяться по наибольшей сумме набранных очков в борьбе как на левой, так и на правой руке.