Южнее Омска образовалось море, отрезавшее жителей от большой земли

Для большего удобства населения, по полям, в обход большого подтопления, соорудили «запасную дорогу», а на поврежденном участке в сентябре 2016 года насыпали крупного щебня. Да вот только на «запасную дорогу» не было смысла даже подъезжать близко, особенно после дождей, а с основной дороги вода не ушла даже глубокой осенью.



Так и жили соловьевцы целый год, ожидая начала нового, 2017 года, «время нового асфальта».