Южнее Омска образовалось море, отрезавшее жителей от большой земли

В то время, как в официальных релизах различных региональных служб говорят о «спокойной гидрологической обстановке на территории Омского региона», жители Полтавского района достают болотные сапоги и тросы, чтобы переплыть море, которое снова разлилось на участке местной автодороги. Причем, повторяется это уже второй год подряд!
Местные жители всерьез обеспокоены повторением прошлогодней истории, когда 1,5 метровая вода на дороге напрочь отрезала их от внешнего мира.
В четверг, 13 апреля, в социальных сетях появилось сообщение от местных жителей о новом приходе большой воды на участок автодороги Смелое-Соловьевка, ведущей в центральную усадьбу Соловьевского сельского поселения. Видеоролик выложил житель Соловьевки, который на КАМАЗе пытается переплыть нынешнее, образца весны 2017 года, «соловьевское море». При этом молодой человек снимает вокруг всё, что творится у него за окном грузовика:
«Вот подъехали к морю соловьевскому, будем пробовать штурмовать. Скорость вторая, груженные не прошли, может, пустые пройдем. Второй год такая дорога…», - говорит водитель и тут же добавляет: «Вон там трактор стоит, ждет, второй год здесь дежурит уже» (чтоб протащить по воде легковой автомобиль – прим.).
На видео: по обеим сторонам дороги установлены ограничительные флажки, чтобы водители ориентировались, где «заканчиваются берега».
Тем временем пока КАМАЗ буксует, но ползет, у противоположного конца затопленного участка дороги выстраивается очередь из легковых автомобилей, которые ждут своей очереди – «переплыть соловьевское море».
Автор видеоролика говорит о том, что в следующий раз «нужно брать с собой болотники и трос», также он утверждает, что даже в областном центре (в Омске – прим.) знают об этой проблеме, «но никто ничего не делает».
«В прошлом году колеса скрывало, в этом – мелковато», - продолжает комментировать автор. Также он сетует на то, что из-за «насыпанной крупной щебенки, мы кончаем резину, здесь она и режется, камни меж колес застревают». «Сейчас только новую [резину] поставил – 16 [тысяч] рублей колесо».
«Ну, все почти дома, сейчас до последнего буйка доплывем только», - говорит житель Соловьевки и направляет камеру на трактор, который уже зацепил на трос легковой автомобиль, чтобы помочь ему переправиться на «большую землю»…
Где дорога?
Кстати, о дороге. В прошлом, 2016-м, году, местные, да и районные, власти пообещали соловьевцам, что через год «на пострадавшем участке дороги между населенными пунктами Смелое и Соловьевка положат новый асфальт». «Мы уже вошли в специальную программу», - говорили представители власти летом на общем собрании в Соловьевке.
Для большего удобства населения, по полям, в обход большого подтопления, соорудили «запасную дорогу», а на поврежденном участке в сентябре 2016 года насыпали крупного щебня. Да вот только на «запасную дорогу» не было смысла даже подъезжать близко, особенно после дождей, а с основной дороги вода не ушла даже глубокой осенью.
Так и жили соловьевцы целый год, ожидая начала нового, 2017 года, «время нового асфальта».
Но не дождались…
Источник: ИА "Город55"