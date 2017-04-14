В Омске задержан подозреваемый, изнасиловавший девочку около школы

По факту совершения противоправных действий сексуального характера в отношении 9-летней девочки омские следственные органы возбудили уголовное дело: по признакам преступлений, предусмотренным статьями 131 и 132 части 4 пункту «б».
Накануне около 16 часов в Ленинском округе вблизи от школы неизвестный человек изнасиловал несовершеннолетнего ребенка.
Сегодня, как сообщает пресс-служба ведомства, благодаря совместным оперативным действиям сотрудников уголовного розыска и следственных органов задержан подозреваемый в совершении данного преступления – это житель города Калачинска, мужчина 42-х лет. Отмечается, что месяц назад омич освободился из тюрьмы, где отбывал наказание за аналогичное преступление.
Следователями уже подготовлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
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Источник: ИА "Город55"