В Омске задержан подозреваемый, изнасиловавший девочку около школы

Сегодня, как сообщает пресс-служба ведомства, благодаря совместным оперативным действиям сотрудников уголовного розыска и следственных органов задержан подозреваемый в совершении данного преступления – это житель города Калачинска, мужчина 42-х лет. Отмечается, что месяц назад омич освободился из тюрьмы, где отбывал наказание за аналогичное преступление.