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В Омске задержан подозреваемый, изнасиловавший девочку около школы

14 апреля 2017, 12:14
Идет расследование.

По факту совершения противоправных действий сексуального характера в отношении 9-летней девочки омские следственные органы возбудили уголовное дело: по признакам преступлений, предусмотренным статьями 131 и 132 части 4 пункту «б».

Накануне около 16 часов в Ленинском округе вблизи от школы неизвестный человек изнасиловал несовершеннолетнего ребенка.

Сегодня, как сообщает пресс-служба ведомства, благодаря совместным оперативным действиям сотрудников уголовного розыска и следственных органов задержан подозреваемый в совершении данного преступления – это житель города Калачинска, мужчина 42-х лет. Отмечается, что месяц назад омич освободился из тюрьмы, где отбывал наказание за аналогичное преступление.

Следователями уже подготовлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

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