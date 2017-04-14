У Омска поезд протаранил школьный микроавтобус с детьми, есть жертвы

ДТП произошло сегодня, 14 апреля, около 14 часов на регулируемом железнодорожном переезде перегона Иртышская – Любовка. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
Подробности: водитель «Газели», перевозивший детей, на переезде выехал на запрещающий сигнал светофора. В автомобиль врезался грузовой поезд. Отмечается, что на переезде звуковая и световая сигнализация находилась в исправном состоянии.
Машинист применил экстренное торможение. Но столкновения избежать не удалось.
На месте происшествия погибли два человека: сопровождающий и водитель. Один ребенок получил травмы и госпитализирован.
Уточняется, что на расписание движения пассажирских поездов происшествие не повлияло.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»