Поезд врезался в автобус с детьми у Омска: дополнительно о погибших

Вторая жертва ДТП: женщина, которая сопровождала детей. Всего в микроавтобусе находилось 10 школьников. Девять из них не пострадали, они проходят обследование у медиков. Одна девочка госпитализирована с подозрением на сотрясение мозга. Она находится в центральной районной больнице.