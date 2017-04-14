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Поезд врезался в автобус с детьми у Омска: дополнительно о погибших

14 апреля 2017, 16:29
Поезд врезался в автобус с детьми у Омска: дополнительно о погибших

Как сообщалось ранее, ДТП в Нововаршавском районе произошло сегодня, 14 апреля, около 14 часов. На месте происшествия погиб один человек, еще один скончался в реанимации. Один ребенок травмирован.

Подробности сообщает пресс-служба министерства образования Омской области. Микроавтобус перевозил детей из села Победа в село Новороссийка.

Столкновение грузового состава с микроавтобусом произошло на нерегулируемом переезде. Водитель автобуса «ГАЗ-322132» (мужчина 1960 г.р.) продолжил движение на красный сигнал светофора.

Мужчина, находившийся за рулем, был госпитализирован в тяжелом состоянии. Спасти его не удалось, он скончался позже в реанимации.

Вторая жертва ДТП: женщина, которая сопровождала детей. Всего в микроавтобусе находилось 10 школьников. Девять из них не пострадали, они проходят обследование у медиков. Одна девочка госпитализирована с подозрением на сотрясение мозга. Она находится в центральной районной больнице.

Дополнительные подробности от пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области:

Столкновение произошло при движении по автодороге Красный Яр - Победа в районе 17 км. Водитель выехал на ж/д переезд предварительно на запрещающий сигнал светофора. Микроавтобус принадлежит Нововаршавской школе-гимназии.

Фото: иллюстрация

Источник: ИА «Город55»

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