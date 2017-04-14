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Омские электрички меняют расписание из-за ремонтных работ

14 апреля 2017, 15:27
Внесены изменения.

В связи с проведением ремонтных работ в период с 19 апреля по 3 мая на участке Омск-Исилькуль расписание пригородных поездов претерпит некоторые изменения, сообщает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Так, электропоезд №6477, следующий по маршруту Омск-Исилькуль, будет отправляться со станции Омск в 14:17, что на 18 минут раньше.

На 9 минут позже поезд №6484 будет выходить со станции Исилькуль (время отправления в 05:34).

Электрички под номерами 6475 и 6483 Омск-Исилькуль будут отправляться со станции Омск по расписанию (в 08:15 и 19:08 соответственно) до остановочной платформы 2798 километр, прибытие на станцию Исилькуль на 5 минут позже (в 10:45 и 21:38 соответственно).

Омичам следует быть внимательными и принять за должное внесенные в расписание изменения, заранее планировать поездки, учитывая их.

Дополнительную информацию по расписаниям движения пригородных поездов можно узнать в кассах или по телефону (3812) 44-31-52.


Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

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