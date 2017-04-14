Омские электрички меняют расписание из-за ремонтных работ

Электрички под номерами 6475 и 6483 Омск-Исилькуль будут отправляться со станции Омск по расписанию (в 08:15 и 19:08 соответственно) до остановочной платформы 2798 километр, прибытие на станцию Исилькуль на 5 минут позже (в 10:45 и 21:38 соответственно).