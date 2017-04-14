Омские электрички меняют расписание из-за ремонтных работ

В связи с проведением ремонтных работ в период с 19 апреля по 3 мая на участке Омск-Исилькуль расписание пригородных поездов претерпит некоторые изменения, сообщает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
Так, электропоезд №6477, следующий по маршруту Омск-Исилькуль, будет отправляться со станции Омск в 14:17, что на 18 минут раньше.
На 9 минут позже поезд №6484 будет выходить со станции Исилькуль (время отправления в 05:34).
Электрички под номерами 6475 и 6483 Омск-Исилькуль будут отправляться со станции Омск по расписанию (в 08:15 и 19:08 соответственно) до остановочной платформы 2798 километр, прибытие на станцию Исилькуль на 5 минут позже (в 10:45 и 21:38 соответственно).
Омичам следует быть внимательными и принять за должное внесенные в расписание изменения, заранее планировать поездки, учитывая их.
Дополнительную информацию по расписаниям движения пригородных поездов можно узнать в кассах или по телефону (3812) 44-31-52.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"