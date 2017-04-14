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Назаров не может найти источник неприятного запаха в Омске

14 апреля 2017, 10:19
Просит вмешаться Москву.

Накануне, 13 апреля, к Министру природных ресурсов и экологии РФ Сергею Донскому обратился губернатор Омской области Виктор Назаров. По мнению Назарова, потенциальные источники загрязнения воздуха в Омске относятся к организациям федерального уровня надзора. В облправительстве всерьез озабочены экологической ситуацией в Омске.

«Учитывая крайне высокий общественный резонанс в Омске, прошу рассмотреть возможность направления в регион высококвалифицированных специалистов с необходимым оборудованием для установления виновных в загрязнении атмосферного воздуха», - текст письма приводит Омская губерния.

Чтобы обеспечить экологическую безопасность населения, Назаров «в возможно короткий срок» попросил Донского увеличить количество измерительного оборудования в регионе.

В этот же день в облправительстве прошло совещание по вопросу экологической ситуации в Омске. В нем приняла участие Ирина Бовина, замначальника Департамента Росприроднадзора по СФО – она прибыла в Омск, чтобы курировать деятельность своего ведомства. По ее словам, мероприятия по выявлению источника неприятного запаха в Омске продолжаются. В среду, 12 апреля, после многочисленных жалоб омичей на вновь появившийся неприятный запах, региональный Росприроднадзор организовал проверку воздуха в жилой зоне – превышений вредных веществ не выявлено.

Пробы из Омска изучают в Новосибирском институте органической химии Сибирского РАН – на присутствие этилмеркаптана и других веществ. Позднее в нашем городе появится независимая экспертная комиссия, и, вероятно, к концу следующей недели источник запаха станет известен.

Добавим, по словам руководителя омского Роспотребнадзора Александра Криги, последний раз в жилой зоне его ведомство выявило превышение предельно допустимой концентрации веществ 21 марта. Александр Винокуров, глава регионального Минприроды сообщил, что в отношении 20 объектов ведутся административные расследования. Напомним, в северной промзоне планируется установить дополнительный наблюдательный пост.

Фото: omskportal.ru

Источник: ИА "Город55"

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