Назаров не может найти источник неприятного запаха в Омске

В этот же день в облправительстве прошло совещание по вопросу экологической ситуации в Омске. В нем приняла участие Ирина Бовина, замначальника Департамента Росприроднадзора по СФО – она прибыла в Омск, чтобы курировать деятельность своего ведомства. По ее словам, мероприятия по выявлению источника неприятного запаха в Омске продолжаются. В среду, 12 апреля, после многочисленных жалоб омичей на вновь появившийся неприятный запах, региональный Росприроднадзор организовал проверку воздуха в жилой зоне – превышений вредных веществ не выявлено.