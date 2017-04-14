Город борделей, проституток и наркоманов. Омск сравнили с Сингапуром

В Сингапуре появился диктатор – и железной рукой видоизменил целый город. А что у нас представляет современная власть в нашем регионе? Естественно, все познается в сравнении. У нас заводы в Омске, Волгограде и в Могилеве. И это все – три разных модели управления городами, с точки зрения промышленного производства. Я, к сожалению, не могу сказать, что компетентен во всех сферах городского хозяйства. Я буду говорить лишь с точки зрения организатора промышленного производства. Омск по своему потенциалу ничуть не хуже, а в ряде случаев лучше. Кадровый потенциал для нашей высокотехнологической отрасли здесь уникален. Я очень сильно мучаюсь в Волгограде, в меньшей степени – в Могилеве".