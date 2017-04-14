Город борделей, проституток и наркоманов. Омск сравнили с Сингапуром

Сегодня, 14 апреля, в ДК "Рубин" прошло общественное заседание по итогам пяти лет работы Вячеслава Двораковского на посту мэра Омска. В обсуждении будущего и настоящего нашего города приняли участие предприниматели, общественники, деятели культуры и образования.
ИА "Город55" приводит цитату выступления Валерия Каплуната, председателя Совета директоров ОАО "Омсктехуглерод":
"Я вот по поводу Сингапура хочу поговорить. 60 лет назад он был городом борделей, проституток, наркоманов и наркопритонов, грязный. Сейчас мы говорим - это город-образец, город для подражания, великолепного благоустройства. Почему с Сингапуром случилась такая странная история? Надо разбираться.
Городом-садом, в общем-то, 50 лет назад был и город Омск. Но очевидно, множатся у нас бордели, наркопритоны… Почему идет обратная тенденция? Там что, другие люди, более космические существа? Нет, конечно. С точки зрения человеческого потенциала мы абсолютно не уступаем, никому. Даже превосходим. Я это говорю со знанием дела: мне приходится вести международный бизнес. Формируя наши филиалы в других странах из местных аборигенов, мы сталкиваемся с достаточно низким уровнем, с точки зрения самостоятельности, широты мышления, ответственности. Не так много умных людей на Западе, уверяю вас.
В Сингапуре появился диктатор – и железной рукой видоизменил целый город. А что у нас представляет современная власть в нашем регионе? Естественно, все познается в сравнении. У нас заводы в Омске, Волгограде и в Могилеве. И это все – три разных модели управления городами, с точки зрения промышленного производства. Я, к сожалению, не могу сказать, что компетентен во всех сферах городского хозяйства. Я буду говорить лишь с точки зрения организатора промышленного производства. Омск по своему потенциалу ничуть не хуже, а в ряде случаев лучше. Кадровый потенциал для нашей высокотехнологической отрасли здесь уникален. Я очень сильно мучаюсь в Волгограде, в меньшей степени – в Могилеве".
Фото: Андрей Кутузов
Источник: ИА "Город55"