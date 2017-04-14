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Единственный донор региона, Омск, получает 4,5% налогов

14 апреля 2017, 21:07
Отчет Двораковского.

Сегодня, 14 апреля, на общественном заседании в ДК «Рубин» мэр Омска Вячеслав Двораковский выступил с финальным докладом о проделанной за пять лет работе. Свое выступление мэр начал издалека:

«1762 - это количество дней, каждый из которых был наполнен совместной с вами работой и неограниченной ответственностью за ее результаты перед омичами. Сегодня, когда до окончания срока моих полномочий осталось меньше ста дней, обращаюсь к вам с итогами этой работы, словами благодарности за поддержку.

Поверьте, разными были эти дни. Были дни разочарований. Для себя я уяснил: разочарования - способ научиться жить в политике и добиваться в ней успеха. В целом, это был чрезвычайно сложный путь, который потребовал от меня исключить мысль о личном успехе или неуспехе».

Именно в период управления Двораковского город сделал шаг в четвертое столетие:

«Теперь, когда Омск уверенно перешагнул вековой рубеж, вопреки всем скептикам, по-прежнему верю: перспективы его далеко не исчерпаны. Эксперты отмечают, что Омск и его трехсотлетняя судьба - яркая иллюстрация типовой российской провинции с хорошими перспективами. Наш город был и остается миллионником, восьмым по численности в стране», отметил градоначальник.

К 300-летию Омска, напоминает Двораковский, город получил поддержку в размере свыше 13 миллиардов рублей. На эти деньги в Омске появились три детских сада, семь автодорог, три путепровода и две транспортные развязки, четыре инженерных объекта, 24 крупных объекта, два крытых катка…

По словам Двораковского, дальнейшее развитие города возможно при условии сбалансированности бюджетов всех уровней: «Омск - единственный донор региона». Здесь зарегистрировано 80% средних и малых организаций, здесь проживает 60% населения Омской области. Мэр говорит об одной из ключевых проблем городского бюджета - это «исключительный аскетизм бюджета», когда городу достается лишь 4,5% от суммы уплаченных налогов.

Первоочередной задачей Двораковский видит развитие человеческого капитала: на социальные цели распределено порядка 60% городского бюджета, а за последние пять лет открыто 13 новых детских садов. В период с 2012 по 2017 год система дошкольного образования приняла порядка 21500 детей.

Отдельно Двораковский отметил повышение качества жизни омичей:

«Наши ожидания связаны с благоустройством города и дорогами. Ситуация с дорогами изменилась в прошлом году, благодаря беспрецедентной поддержке федерального бюджета. В ближайшие пять лет на городские дороги (при условии софинансирования) на дороги будет выделяться по миллиарду рублей. В 2017 году запланирован ремонт 32 улиц, в 2018 - 33».

Инвестиции в благоустройство центральных улиц города составили свыше 4 миллиардов рублей - сформированы пространства особого комфорта, утверждает мэр. «Зеленый каркас города также укрепляется».

Вузы региона названы недооцененным ресурсом: они могут стать «градообразующими» - не только образовательными центрами, но и центрами социальных инноваций.

«Этот год даст значит перемены в структурах власти, даст новых политиков - людей умных, сильных и энергичных, способных действовать созидательно. Политика - прежде всего служение, а не карьера. Истинная политика - мудра и осторожна», заключил Двораковский.

Фото: Андрей Кутузов

Источник: ИА "Город55"

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