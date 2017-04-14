Единственный донор региона, Омск, получает 4,5% налогов

Сегодня, 14 апреля, на общественном заседании в ДК «Рубин» мэр Омска Вячеслав Двораковский выступил с финальным докладом о проделанной за пять лет работе. Свое выступление мэр начал издалека:



«1762 - это количество дней, каждый из которых был наполнен совместной с вами работой и неограниченной ответственностью за ее результаты перед омичами. Сегодня, когда до окончания срока моих полномочий осталось меньше ста дней, обращаюсь к вам с итогами этой работы, словами благодарности за поддержку.