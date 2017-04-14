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ДТП с поездом и автобусом у Омска: травмы у 9 детей, 1 человек погиб

14 апреля 2017, 16:48
ДТП с поездом и автобусом у Омска: травмы у 9 детей, 1 человек погиб

Информация о ДТП с поездом и микроавтобусом в Нововаршавском районе Омской области уточняется каждые 5 минут. Данные все предварительные.

Ранее сообщалось, что водитель «Газели» скончался в реанимации. Теперь, в 16:40 информация уточнена пресс-службой министерства образования Омской области: водитель жив, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Погибший один: женщина, сопровождавшая детей в поездке.

Минобразования дополнительно сообщает, что микроавтобус принадлежит не школе, а ресурсному центру, подведомственному комитету по образованию и связям с профессиональной школой Нововаршавского района. Салон оборудован ремнями безопасности, на транспортном средстве установлен тахограф.

Пресс-служба Прокуратуры Омской области уточняет данные о пострадавших: телесные повреждения различной степени тяжести получили 9 детей. Они доставлены в медицинское учреждение.

На место происшествия выехал прокурор Нововаршавского района Омской области. Подробности далее.


Фото: иллюстрация


Источник: ИА «Город55»

#Происшествия#Новости#ДТП#Город#Авто
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