ДТП с поездом и автобусом у Омска: травмы у 9 детей, 1 человек погиб

Информация о ДТП с поездом и микроавтобусом в Нововаршавском районе Омской области уточняется каждые 5 минут. Данные все предварительные.
Ранее сообщалось, что водитель «Газели» скончался в реанимации. Теперь, в 16:40 информация уточнена пресс-службой министерства образования Омской области: водитель жив, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
Погибший один: женщина, сопровождавшая детей в поездке.
Минобразования дополнительно сообщает, что микроавтобус принадлежит не школе, а ресурсному центру, подведомственному комитету по образованию и связям с профессиональной школой Нововаршавского района. Салон оборудован ремнями безопасности, на транспортном средстве установлен тахограф.
Пресс-служба Прокуратуры Омской области уточняет данные о пострадавших: телесные повреждения различной степени тяжести получили 9 детей. Они доставлены в медицинское учреждение.
На место происшествия выехал прокурор Нововаршавского района Омской области. Подробности далее.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»