ДТП с поездом и автобусом у Омска: травмы у 9 детей, 1 человек погиб

Минобразования дополнительно сообщает, что микроавтобус принадлежит не школе, а ресурсному центру, подведомственному комитету по образованию и связям с профессиональной школой Нововаршавского района. Салон оборудован ремнями безопасности, на транспортном средстве установлен тахограф.