Авангард выиграл Кубок Мира

На минувшей неделе в Ухте (Республика Коми) завершился последний этап Кубка мира по полиатлону. В турнире участвовали представители 15-ти государств: Анголы, Армении, Белоруссии, Ганы, Зимбабве, Индии, Казахстана, Киргизии, Конго, Мексики, Непала, Нигерии, Судана, Украины и России. В составе сборной нашей страны выступали представители клубной сборной ЦОП «Авангард» по полиатлону (зимнему троеборью) — Юлия и Денис Рычковы, Андрей Шмидт, Илья Косарев, Сергей Садыков, Вячеслав Афанасьев и Анастасия Антипова, сообщает пресс-служба Минспорта Омской области.



Омичи принимали участие в трех предыдущих этапах Кубка и постоянно находились среди лидеров личного и командного зачетов. Четвертый этап в Ухте получился для омских троеборцев по-настоящему триумфальным, сообщает пресс-служба Министерства спорта Омской области.



В придачу к золотой медали, выигранной мастером спорта международного класса Юлией Рычковой (на фото, личный результат — 2776 очков) в Республике Коми, спортсменка была награждена и вторым «золотом» — по итогам общего зачета Кубка мира.



Мастер спорта Денис Рычков (набравший 2593 очка и ставший в Ухте, как и месяц назад в казахстанском Щучинске, четвертым) в абсолютном первенстве общего зачета Кубка мира сумел завоевать серебряную медаль. Благодаря этому именитый спортсмен в очередной раз получил право на присвоение ему звания мастера спорта международного класса.



Пятое место в Ухте среди женщин заняла кандидат в мастера спорта Анастасия Антипова (2499 очков). А в общем зачете Кубка мира она, имея за плечами участие всего в одном этапе, стала 10-й. Среди мужчин по итогам этапа в Ухте 8-е место занял мастер спорта Илья Косарев (2477 очков), 10-е — Андрей Шмидт (2441 очко), 23-е — опытный мастер спорта Сергей Садыков (1950). В общем зачете Кубка мира в итоговом протоколе они разместились соответственно на 8-й, 7-й и 11-й позициях.



Мастер спорта Вячеслав Афанасьев, выступивший лишь на этапе Кубка мира в Щучинске, в общей табели о рангах занял 22-е место.



В клубном зачете ЦОП «Авангард», уверенно бравший на предыдущих этапах в Могилёве (Белоруссия) и Щучинске вторые места, сделал решающий шаг вперед и завоевал чемпионские командные кубки как 4-го этапа, так и по итогам всего Кубка мира-2017.



Напомним, что на первом этапе в белорусском Могилёве, Юлия и Денис Рычковы выиграли в личном зачете две медали — золотую и серебряную соответственно. В клубном зачете команда Центра олимпийской подготовки «Авангард» заняла второе место, уступив только команде ШВСМ из Республики Казахстан.



Второй этап Кубка мира планировали провести в финском Лахти. Однако по разным причинам он не состоялся. Хозяином третьего этапа с 25 по 27 февраля стал Казахстан. В Щучинске спортсменам ЦОП «Авангард» снова удалось выиграть две медали в абсолютном личном первенстве. В соревновании женщин «серебро» завоевала Юлия Рычкова, «бронзу» в остром соперничестве с сильнейшими многоборцами мира выиграл мастер спорта Андрей Шмидт. В клубном зачёте сборная ЦОП «Авангард», как и Могилёве, снова заняла второе место. Однако именно благодаря этому достижению «авангардовцы» стали тогда лидерами командного клубного зачета Кубка мира, удержав позицию и на последнем этапе в Ухте.