За попытку изнасилования девушки знакомого омич получил 7 лет тюрьмы

Установлено: в селе Большие Уки Омской области днем 18 декабря местный житель, ранее условно-досрочно освобожденный из мест лишения свободы, отбывавший там наказание за убийство, распивал со своим знакомым спиртные напитки. В поисках денег мужчина пошел с сожительницей своего знакомого к себе домой, где применяя насилие и угрожая убийством, попытался ее изнасиловать.