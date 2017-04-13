За попытку изнасилования девушки знакомого омич получил 7 лет тюрьмы

Доказательства, собранные следственными органами СУ СК РФ по Омской области, судом признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора 40-летнему жителю Омской области, который признан виновным в покушении на изнасилование, соединенное с угрозой убийством (ч.3 ст.30, п.«б» ч.2 ст.131 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено: в селе Большие Уки Омской области днем 18 декабря местный житель, ранее условно-досрочно освобожденный из мест лишения свободы, отбывавший там наказание за убийство, распивал со своим знакомым спиртные напитки. В поисках денег мужчина пошел с сожительницей своего знакомого к себе домой, где применяя насилие и угрожая убийством, попытался ее изнасиловать.
Потерпевшей удалось позвонить своему сожителю, который, услышав по телефону звуки борьбы, прибежал в квартиру злоумышленника и успел пресечь его противоправные действия.
За покушение на изнасилование приговором суда мужчине назначено 6 лет лишения свободы, к этому сроку добавляется неотбытая часть наказания по предыдущему приговору омича, таким образом, фигуранту предстоит отбыть 7 лет в исправительнйо колонии строгого режима.
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Источник: ИА «Город55»