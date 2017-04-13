Свыше 200 вредных веществ обнаружено в воздухе Омска



В омский воздух выбрасывается свыше двухсот вредных веществ, причем на стационарных наблюдательных постах контролируется содержание лишь тридцати веществ. При этом в регионе ежегодно сокращаются объемы финансирования мониторинговых мероприятий, содержания и модернизации наблюдательной сети. По данным пресс-службы Прокуратуры Омской области, в 2014 году на данные цели предусмотрена сумма в 1,75 миллионов рублей, в 2015 – 1,4 миллиона рублей, к 2017 году финансирование сокращено до 1,03 миллионов рублей. Добавим, на следующие два года денежные средства не предусмотрены вообще.