Свыше 200 вредных веществ обнаружено в воздухе Омска

Сегодня, 13 апреля, областная прокуратура подвела итоги анализа «состояния законности в сфере охраны воздуха» по данным на 2014-2017 годы. Уровень загрязненности воздуха в Омске и области по-прежнему оценивают как «высокий».
В омский воздух выбрасывается свыше двухсот вредных веществ, причем на стационарных наблюдательных постах контролируется содержание лишь тридцати веществ. При этом в регионе ежегодно сокращаются объемы финансирования мониторинговых мероприятий, содержания и модернизации наблюдательной сети. По данным пресс-службы Прокуратуры Омской области, в 2014 году на данные цели предусмотрена сумма в 1,75 миллионов рублей, в 2015 – 1,4 миллиона рублей, к 2017 году финансирование сокращено до 1,03 миллионов рублей. Добавим, на следующие два года денежные средства не предусмотрены вообще.
Специалисты Обь-Иртышского УГМС сообщают, что два года назад объема облфинансов хватало на работу половины постов – и только с апреля до середины ноября. Это означает, что информация, полученная на постах не отражает полной картины уровня загрязнения воздуха в городе, а приборы показывают лишь сведения о состоянии воздуха вблизи их расположения.
На данный момент «в Омске отсутствуют сведения о фоновом загрязнении воздуха значительным числом вредных веществ», сообщают в прокуратуре. В связи с этим, предельные объемы выбросов загрязняющих веществ, установленные для предприятий города, завышаются.
Gorod55.ru связался с пресс-секретарем Обь-Иртышского УГМС по вопросу отбора проб воздуха, проведенному накануне, 11 и 12 марта. По загрязняющим веществам, мониторинг которых ведется в омском Гидромете, превышений предельно допустимых концентраций не выявлено. Согласно прогнозу на ближайшие два дня, уровень загрязнения воздуха пониженный: неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания примесей пока не предвидится. Видимо, пока омичи могут вздохнуть свободно.
По вопросу наличия этилмеркаптана в воздухе Омска редакции ИА "Город55" посоветовали связаться с региональным Минприроды:
"Вся информация передана в природоохранную прокуратуру, там продолжают рассматривать дело о загрязнении воздуха. Это тайна следствия. Мы не имеем права ничего говорить", прокомментировал пресс-секретарь Минприроды Омской области Вячеслав Зачинский.
По данным прокуратуры, облправительство финансово не обеспечило деятельность регионального Минприроды по отбору проб промышленных выбросов предприятий в рамках осуществления экологического надзора. В 2015 году выделено 200 тысяч рублей (на 71 пробу) – этого хватит для проверки нескольких десятков предприятий, в то время как проверить необходимо 262 субъекта. В 2017 году финансирование данных исследований сокращено до ста тысяч рублей, на которые можно взять лишь 33 пробы.
Чтобы повысить эффективность работы омской наблюдательной сети, необходимо увеличить финансирование экологического направления. Данная информация направлена прокуратурой в адрес губернатора Виктора Назарова.
Источник: ИА "Город55"