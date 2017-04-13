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Сильнейшие люди России соберутся в Омске

13 апреля 2017, 11:28
14 и 15 апреля.

В Омске пройдут межрегиональные соревнования по гиревому спорту.


14 и 15 апреля в детско-юношеской спортивной школе имени Героя России Олега Охрименко (ул. 20 лет Октября, 14) пройдут межрегиональные соревнования по гиревому спорту. Торжественное открытие состязаний состоится 14 апреля в 11:00.

В первый соревновательный день победителей определят среди мужчин в длинном цикле в семи весовых категориях: 63, 68, 73, 78, 85, 95, свыше 95 кг, среди женщин в четырех весовых категориях: 58, 63, 68, свыше 68 кг, а также среди участников эстафеты. Во второй соревновательный день спортсменам предстоит соревноваться в двоеборье.

В турнире примет участие победительница и рекордсменка первенства России, Европы, мира среди юниорок; чемпионка России среди женщин; абсолютная чемпионка Кубка Европы по гиревому спорту Ольга Яременко (тренер Александр Шанин).

Ольгу можно назвать удивительной спортсменкой, а для гиревого спорта, вообще уникальной, она является вегетарианкой. Особый режим питания – это часть ее спортивной подготовки, которого она придерживается с 2011 года. Ольга Яременко уже достигла серьезных результатов и на предстоящем домашнем турнире вновь попытается подняться на высшую ступень пьедестала почета.

По материалам пресс-службы департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта
Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

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