Сильнейшие люди России соберутся в Омске

Ольгу можно назвать удивительной спортсменкой, а для гиревого спорта, вообще уникальной, она является вегетарианкой. Особый режим питания – это часть ее спортивной подготовки, которого она придерживается с 2011 года. Ольга Яременко уже достигла серьезных результатов и на предстоящем домашнем турнире вновь попытается подняться на высшую ступень пьедестала почета.