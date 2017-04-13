Ребенок-велосипедист попал под колеса иномарки в Омске

Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили: водитель автомобиля Hyundai, мужчина 1960 года рождения, при движении по улице Ленина со стороны улицы Лермонтова по направлению Ленинградской площади, в районе дома №45 сбил велосипедиста, который поворачивал налево на улицу Разина при движении по улице Ленина со стороны Ленинградской площади.