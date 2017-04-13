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Ребенок-велосипедист попал под колеса иномарки в Омске

13 апреля 2017, 09:46
ДТП на улице Ленина.

Дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего велосипедиста произошло в Омске, на улице Ленина, накануне в 17:20. Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть областной Госавтоинспекции.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили: водитель автомобиля Hyundai, мужчина 1960 года рождения, при движении по улице Ленина со стороны улицы Лермонтова по направлению Ленинградской площади, в районе дома №45 сбил велосипедиста, который поворачивал налево на улицу Разина при движении по улице Ленина со стороны Ленинградской площади.

Итог ДТП: велосипедист, мальчик 2002 года рождения, после осмотра медиками отпущен.

По факту данного происшествия назначена и проводится проверка.

По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по омской области
Фото: иллюстрация


Источник: ИА «Город55»

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