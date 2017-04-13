Похолодание до -1 градуса в Омском регионе, сильный ветер до 22 м/с

На территории Омской области в ближайшие дни ожидается не значительное понижение температуры, которая в ночные часы может опуститься вплоть до -1 градуса, а также сильный ветер с порывами до 22 м/с, согласно прогнозу специалистов ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС».