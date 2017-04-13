Город55
ГлавноеВсе новости

Похолодание до -1 градуса в Омском регионе, сильный ветер до 22 м/с

13 апреля 2017, 20:01
Прогноз погоды.

На территории Омской области в ближайшие дни ожидается не значительное понижение температуры, которая в ночные часы может опуститься вплоть до -1 градуса, а также сильный ветер с порывами до 22 м/с, согласно прогнозу специалистов ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС».

В пятницу, 14 апреля, на территории региона в ночные часы столбик термометра будет находиться в интервале от +1 до +6 градусов, днем воздух прогреется до +9…+14 градусов. Местами ожидается небольшой дождь, ветер 8-13 м/с, в отдельных районах порывы достигнут 18 м/с.

В субботу, 15 апреля, ночная температура воздуха может опуститься до -1 градуса, в дневные часы ожидается +13…+18 градусов. Осадков не прогнозируется, ветер 7-12 м/с, местами порывы составят 17 м/с.

В воскресенье, 16 апреля, в ночное время температура воздуха составит +4…+9 градусов, днем потеплеет до +10…+15 градусов. Ожидаются дожди, ветер 9-14 м/с, местами порывы могут достигать 22 м/с.


Источник: ИА «Город55»

#Новости#Погода#Главное#Город
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20