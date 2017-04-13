Похолодание до -1 градуса в Омском регионе, сильный ветер до 22 м/с

На территории Омской области в ближайшие дни ожидается не значительное понижение температуры, которая в ночные часы может опуститься вплоть до -1 градуса, а также сильный ветер с порывами до 22 м/с, согласно прогнозу специалистов ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС».
В пятницу, 14 апреля, на территории региона в ночные часы столбик термометра будет находиться в интервале от +1 до +6 градусов, днем воздух прогреется до +9…+14 градусов. Местами ожидается небольшой дождь, ветер 8-13 м/с, в отдельных районах порывы достигнут 18 м/с.
В субботу, 15 апреля, ночная температура воздуха может опуститься до -1 градуса, в дневные часы ожидается +13…+18 градусов. Осадков не прогнозируется, ветер 7-12 м/с, местами порывы составят 17 м/с.
В воскресенье, 16 апреля, в ночное время температура воздуха составит +4…+9 градусов, днем потеплеет до +10…+15 градусов. Ожидаются дожди, ветер 9-14 м/с, местами порывы могут достигать 22 м/с.
Источник: ИА «Город55»