Омский педофил сядет на 13 лет за изнасилование 7-летней девочки

53-летний житель Тюкалинского района Омской области признан виновным в совершении преступления по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Суд вынес свой вердикт на основании собранных доказательств. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.
Следствие и суд установили, что в конце 2016 года ранее неоднократно судимый мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, в городе Тюкалинск на улице подошел сзади к 7-летней девочке с целью удовлетворения своей половой потребности. Он обхватил ее и прижал к себе. Девочка начала звать на помощь. Тогда педофил зажал ей рот рукой и расстегнул одежду. Далее – совершил насильственные действия сексуального характера и скрылся с места преступления.
Позже девочка рассказала о случившемся своей матери, а та уже обратилась за помощью к правоохранителям. Преступление было раскрыто в течение суток с момента нападения благодаря совместным действиям следственных органов и подразделений полиции.
Приговор суда: мужчина отправится в исправительную колонию строгого режима на 13 лет, после чего еще 2 года будет ограничен в свободе.
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Источник: ИА «Город55»