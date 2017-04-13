Омский педофил сядет на 13 лет за изнасилование 7-летней девочки

Следствие и суд установили, что в конце 2016 года ранее неоднократно судимый мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, в городе Тюкалинск на улице подошел сзади к 7-летней девочке с целью удовлетворения своей половой потребности. Он обхватил ее и прижал к себе. Девочка начала звать на помощь. Тогда педофил зажал ей рот рукой и расстегнул одежду. Далее – совершил насильственные действия сексуального характера и скрылся с места преступления.