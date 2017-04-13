Объекты Омскводоканала внепланово проверяют на меркаптан

Очищенные сточные воды на выпуске цеха очистных сооружений канализации не включены в план-график аналитического контроля. На объектах организации не проводится производственный контроль по санитарно-паразитологическим показателям (не исследуются осадки сточных вод). Также в очистных сооружениях канализации Омскводоканала не обеззараживают осадки сточных вод от возбудителей паразитарных болезней методами, предусмотренными санитарным законодательством. Отсутствие дезинвазии осадков подтверждают лабораторные исследования.