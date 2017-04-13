Объекты Омскводоканала внепланово проверяют на меркаптан

На объектах «Омскводоканала» идет внеплановая проверка на превышение допустимых нормативов по этил- и метилмеркаптану. По жалобам омичей на возобновившийся запах газа, в среду, 12 апреля, специалисты омского Управления Росприроднадзора проводят мониторинг качества атмосферного воздуха.
Напомним, с 12 ночи 12 апреля по 18 часов 13 апреля в Омске объявлен режим НМУ – неблагоприятных метеорологических условий: предприятия города обязаны усилить контроль над источниками выбросов. Данная информация передана на 18 предприятий.
По словам Рината Валитова, советника департамента общественной безопасности Омска, при режиме НМУ вредные вещества могут накапливаться в приземном слое атмосферы. Валитов сообщает, что рассматривается вопрос учтановки дополнительного стационарного наблюдательного поста в Нефтяниках, а также приобретения газоанализаторов, работающих на более широкий перечень веществ.
Проверка на Омскводоканале завершится 27 апреля. Также, с помощью специализированной лаборатории, ведется инструментальная проверка возможности выбросов с буферных прудов Омского НПЗ.
Ранее на Омскводоканале уже проводились внеплановые проверки, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Омской области. В частности, в декабре 2016 года, в ходе выездной проверки на улице Комбинатской и на территории химзавода №3, выявлен ряд нарушений санитарного законодательства.
Очищенные сточные воды на выпуске цеха очистных сооружений канализации не включены в план-график аналитического контроля. На объектах организации не проводится производственный контроль по санитарно-паразитологическим показателям (не исследуются осадки сточных вод). Также в очистных сооружениях канализации Омскводоканала не обеззараживают осадки сточных вод от возбудителей паразитарных болезней методами, предусмотренными санитарным законодательством. Отсутствие дезинвазии осадков подтверждают лабораторные исследования.
В конце января 2017 года, согласно постановлению омского Роспотребнадзора, Омскводоканал привлечен к административной ответственности в размере 10 тысяч рублей по статье 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий).
Позднее Омскводоканал обжаловал постановление в Куйбышевском районном суде Омска, 7 апреля жалоба предприятия оставлена без удовлетворения, а постановление – без изменений. На данный момент решение в законную силу не вступило.
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Источник: ИА "Город55"