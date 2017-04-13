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ЕГЭ, последние звонки и выпускные пройдут одновременно во всех школах

13 апреля 2017, 15:40
Школьная пора.

Чуть больше месяца осталось до того момента, когда выпускники омских школ начнут прощаться с учителями и одноклассниками – время последних звонков и выпускных вечеров.

В Омском регионе стали известны даты проведения торжественных мероприятий, приуроченных к этим знаменательным событиям, сообщает Омская губерния.

Соблюдая традицию, в 2017 году торжественные линейки, которые из года в год посвящаются выпускникам и окончанию учебного года, состоятся во всех школах региона в четверг, 25 мая.

Через три дня после торжественных линеек, 29 апреля, выпускники вновь сядут за школьные парты, чтобы сдать свои первые единые экзаменационные экзамены – по географии и информатике.

Также в региональном минобре сообщили о датах проведения выпускных вечеров: девятиклассникам вручат аттестаты 28 июня, одиннадцатиклассникам – 23 июня.

Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

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