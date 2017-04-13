ЕГЭ, последние звонки и выпускные пройдут одновременно во всех школах

Чуть больше месяца осталось до того момента, когда выпускники омских школ начнут прощаться с учителями и одноклассниками – время последних звонков и выпускных вечеров.
В Омском регионе стали известны даты проведения торжественных мероприятий, приуроченных к этим знаменательным событиям, сообщает Омская губерния.
Соблюдая традицию, в 2017 году торжественные линейки, которые из года в год посвящаются выпускникам и окончанию учебного года, состоятся во всех школах региона в четверг, 25 мая.
Через три дня после торжественных линеек, 29 апреля, выпускники вновь сядут за школьные парты, чтобы сдать свои первые единые экзаменационные экзамены – по географии и информатике.
Также в региональном минобре сообщили о датах проведения выпускных вечеров: девятиклассникам вручат аттестаты 28 июня, одиннадцатиклассникам – 23 июня.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"