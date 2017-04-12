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Туман, дожди и порывистый ветер идут на Омский регион

12 апреля 2017, 09:15
Прогноз погоды.

В ближайшие дни на территории Омского региона, согласно прогнозу специалистов ФГБУ «Обь-Иртышский УГМС», ожидается теплая погода с осадками в виде дождя, температура воздуха будет достигать +15 градусов.

Сегодня, 12 апреля, температура воздуха в дневные часы составит +9…+14 градусов. Осадков не ожидается, но местами возможен туман.

В четверг, 13 апреля, в дневные часы воздух прогреется до +10…+15 градусов. Осадки не прогнозируются, но ожидается ветер, порывы которого местами могут достигать 14 м/с.

В пятницу, 14 апреля, дневная температура воздуха составит +8…+13 градусов. Местами возможны осадки в виде дождя, порывы ветра местами могут достигать 16 м/с.

Фото: иллюстрация


Источник: ИА «Город55»

#Новости#Погода#Город
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