Туман, дожди и порывистый ветер идут на Омский регион

В ближайшие дни на территории Омского региона, согласно прогнозу специалистов ФГБУ «Обь-Иртышский УГМС», ожидается теплая погода с осадками в виде дождя, температура воздуха будет достигать +15 градусов.
Сегодня, 12 апреля, температура воздуха в дневные часы составит +9…+14 градусов. Осадков не ожидается, но местами возможен туман.
В четверг, 13 апреля, в дневные часы воздух прогреется до +10…+15 градусов. Осадки не прогнозируются, но ожидается ветер, порывы которого местами могут достигать 14 м/с.
В пятницу, 14 апреля, дневная температура воздуха составит +8…+13 градусов. Местами возможны осадки в виде дождя, порывы ветра местами могут достигать 16 м/с.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»