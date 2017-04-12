Сто сомнительных шкур задержаны в Омском регионе

В Полтавском районе на границе Омского региона сотрудниками Россельхознадзора совместно с ГИБДД задержаны 200 килограммов кожевенного сырья без документов, сообщает пресс-служба Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Отмечается, что при досмотре грузовой Газели, следовавшей с убойного пункта в Полтавском районе, инспекторы обнаружили 100 шкур крупно-рогатого скота, весом 200 килограммов.
На шкурах отсутствовали печати, подтверждающие проверку на сибирскую язву. Кроме того, на сырье не было ветеринарных документов.
Специалистами принято решение задержать груз. Шкуры выгрузили на изолированный склад под контроль ветеринарной службы до принятия решения Управлением.
Сообщается, что правонарушитель будет наказан в соответствии с административным законодательством.
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Источник: ИА "Город55"