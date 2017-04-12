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Рост цен на лекарства зафиксирован в Омске

12 апреля 2017, 11:54
В первом квартале текущего года.

Сравнительную аналитику по ценам на лекарственные препараты в Омском регионе в период с января по март текущего года провел региональный орган статистического наблюдения – Омскстат.

Так, по данным профильного ведомства, в среднем в регионе цены на медикаменты в указанные период времени выросли на 0,6 процентов. Для сравнения в аналогичный период прошлого года было зафиксировано снижение цен на 1 процент.

В основном цены подскочили в сегменте отечественных лекарственных препаратов. Например, заметнее всего подорожал йод (+11,4%), также дороже стал левомеколь (+8,6%), аллохол (+4,5%), приблизительно на такой же процент подорожала настойка пустырника (+4,4%). Поливитамины без минералов, корвалол и анальгин тоже стали дороже – в среднем от 2,6 до 2,8 процентов.

В стоимости лекарственных средств импортного производства зарегистрирован рост на 0,2-5,5 процентов. Среди таких препаратов дороже стали стрепсилс, эссенциале форте Н, бромгексин, колдрекс, верошпирон, офтан катахром, супрастин, гепарин натрия.

Параллельно с подорожанием, в Омском регионе зафиксировано снижение стоимости препаратов, которые входят в перечень жизненно необходимых и являются важнейшими лекарственными средствами.

Цены на бисопролол упали на 7,3 процента, амоксициллин стал дешевле на 3,8 процентов, сеннозиды А и В на 2,4 процентов, дротаверин, или Но-Шпа можно купить дешевле на 2 процента. Это, как отмечают в профильном ведомстве, положительная динамика.

Кроме этого, в пределах от 0,1 до 1,5% стали дешевле такие лексредства как лоперамид, винпоцетин, нитроглицерин, панкреатин, аспирин. Более чем на 18% подешевел валидол, на 7% - таурин, на 6% - сульфацетамид, почти на 5% валокордин и на 3% дешевле стал ренни.

По мнению специалистов, повышение цен на медикаменты из перечня ЖНВЛС (жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств) составило от 0,1 до 4,1 процента.


Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

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