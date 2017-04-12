Рост цен на лекарства зафиксирован в Омске

Так, по данным профильного ведомства, в среднем в регионе цены на медикаменты в указанные период времени выросли на 0,6 процентов. Для сравнения в аналогичный период прошлого года было зафиксировано снижение цен на 1 процент.



В основном цены подскочили в сегменте отечественных лекарственных препаратов. Например, заметнее всего подорожал йод (+11,4%), также дороже стал левомеколь (+8,6%), аллохол (+4,5%), приблизительно на такой же процент подорожала настойка пустырника (+4,4%). Поливитамины без минералов, корвалол и анальгин тоже стали дороже – в среднем от 2,6 до 2,8 процентов.