Рено врезался в толпу людей на остановке на Левом берегу



«Информация о дорожно-транспортном происшествии на Левом берегу поступила в дежурную часть Госавтоинспекции накануне около 20:25. Прибывшие инспекторы предварительно установили, что мужчина 1969 года рождения, управляя автомобилем Renault Logan, при движении по улице Дианова со стороны улицы Звездная, в направлении улицы Дергачева, не справился с управлением транспортного средства и в районе дома №18 по улице Дианова допустил выезд на остановку общественного транспорта «Звездная» - противоположную по ходу движения автомобиля, где совершил наезд на двух пешеходов, находившихся на остановочной площадке. Пешеходы – мужчина и женщина 1974 и 1965 годов рождения соответственно – осмотрены медиками, от госпитализации отказались. В отношении водителя: мужчина предварительно находился за рулем транспортного средства с признаками опьянения, в связи с чем был доставлен в медучреждение для сдачи соответствующих анализов, подготовка которых, как известно, занимает определенное время. По данному факту назначена и проводится проверка».

