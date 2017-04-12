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Омичей ждет потепление под +20 и порывистый ветер до 17 м/с

12 апреля 2017, 19:01
Прогноз погоды.

Температура воздуха в Омской области в ближайшие дни поднимется под +20 градусов, в то же время ожидается порывистый ветер с порывами до 17 м/с, согласно данным специалистов ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС».

В четверг, 13 апреля, местами ожидается туман, осадков не прогнозируется, температура воздуха в дневные часы будет находиться в диапазоне от +10 до +15 градусов.

В пятницу, 14 апреля, местами может пройти небольшой дождь. Столбик термометра днем будет находиться в интервале от +9 до +14 градусов. В отдельных районах порывы ветра могут достичь 16 м/с.

В субботу, 15 апреля, в дневные часы воздух прогреется до +13…+18 градусов. Осадков не ожидается. Скорость ветра составит 7-12 м/с, местами порывы могут составить 17 м/с.

Фото: иллюстрация


Источник: ИА «Город55»

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