Омичей предупреждают: никому не верьте!

Вы получили смс-сообщение о выигрыше или о том, что ваша карта заблокирована;

Вам звонят и тревожным голосом сообщают, что близкие попали в беду и чтобы решить проблему, нужна крупная сумма денег;

Вам позвонили из поликлиники и сообщают о плохом самочувствии вашего здоровья, при этом предлагают приобрести «чудо»-лекарство;

К вам пришли незнакомцы (работники социальных служб, гадалки, продавцы различных товаров) и под любым предлогом просят пройти в дом;

Вы нашли заманчивое объявление о продаже товара в другом регионе и продавец настаивает на внесении предоплаты.