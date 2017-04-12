Омичей предупреждают: никому не верьте!

В Омской области граждане продолжают верить незнакомцам, переводят им деньги за несуществующий товар, впускают в дом незнакомых людей, которым потом отдают все свои сбережения.
Хотел купить стройматериалы
Так, в дежурную часть ОМВД по Таврическому району с заявлением о хищении крупной суммы денег обратился 49-летний мужчина. Он рассказал, что на одном из сайтов в Интернете увидел объявление о продаже древесины и решил ее приобрести, чтобы закончить ремонт дома. После телефонных переговоров якобы с менеджером фирмы, потерпевший перевел 97 тысяч рублей на чужой счет со своей банковской карты. После этого последовала еще несколько телефонных разговоров, потом собеседник перестал выходить на связь.
Ожидание товара затянулось
Схожая ситуация произошла с 38-летним омичом. Мужчина рассказал полицейским, что занимается коллекционированием моделей военной техники. Также на просторах Интернета он нашел фотографии с интересующей его моделью машины. По телефону он уточнил счет, на который требовалось перевести денежную сумму в 3 тысячи рублей и стал ждать доставку. Еще раз позвонив по указанному телефону, мужчина узнал, что можно за 5 тысяч приобрести еще одну модель: перевел и эту сумму. Но товар так и не пришел...
Отмечается, что по данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 части 2 УК России - мошенничество. Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать обстоятельства преступлений и проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление личностей подозреваемых.
Вы получили смс-сообщение о выигрыше или о том, что ваша карта заблокирована;
Вам звонят и тревожным голосом сообщают, что близкие попали в беду и чтобы решить проблему, нужна крупная сумма денег;
Вам позвонили из поликлиники и сообщают о плохом самочувствии вашего здоровья, при этом предлагают приобрести «чудо»-лекарство;
К вам пришли незнакомцы (работники социальных служб, гадалки, продавцы различных товаров) и под любым предлогом просят пройти в дом;
Вы нашли заманчивое объявление о продаже товара в другом регионе и продавец настаивает на внесении предоплаты.
Не верьте – это обман!
Не сообщайте свои данные, пин-коды и другие пароли, дающие доступ к вашей карте;
Не впускайте постронних в дом, позвоните родственникам или пригласите соседей, не передавайте деньги чужим людям;
Не перечисляйте деньги за покупку, не убедившись в благонадежности продавца;
Если вы стали жертвой мошенников, либо подозреваете, что можете ею стать, незамедлительно обратитесь в полицию.
Звоните «02», с мобильного «102» или «112».
Фото: Андрей Кутузов
Источник: ИА "Город55"