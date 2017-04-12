Новые сообщения о сильнейшем запахе газа появились в Омске

Сегодня утром, 12 апреля, вновь стали поступать жалобы омичей на резкий запах в городе. Посты в соцсетях набирают под сотню комментариев, а на почту редакции ИА «Город55» накануне поступил ряд сообщений от встревоженных горожан:
«Опять невыносимый запах газа! г. Омск, ул. Лукашевича, 10.04.2017 невозможно открыть окна, опять удушающий запах газа. Куда звонить? Куда писать? Когда нас перестанут травить?» (11.04 в 18:01).
«В Нефтяниках опять жутко пахнет газом» (12.04 в 9:50).
Омичи возмущаются в соцсетях:
«Снова вонь на Левом берегу, когда все это закончится? У кого еще воняет газом?»
«На Красном пути тоже воняет газом. Решила подышать свежим воздухом....открыла балкон…Ужас...»
«Сегодня утром проснулась и сразу почувствовала, даже при закрытых окнах (в нефтяниках)».
«О божечки, дома и так невозможно без открытых окон, задохнуться можно, а тут снова с улицы удушье... И как быть дома с маленьким ребенком?»
«В 2 часа ночи в п.Солнечный стоял очень сильный запах, даже пришлось закрыть все окна. Самое страшное, что сейчас люди перестанут реагировать на запах, а если в какой-нибудь квартире будет настоящая утечка газа».
«Да это ужас. Когда уже прекратиться? В квартире духота, не проветрить, на улице тепло, вонь не рассеивается, это на левом. Возле Арена-омск. Оказывается, снова весь город провоняли. Гады».
Пользователи указывают в комментариях и другие локации, куда распространился сильный запах – «Старый Кировск тоже», «На Орджоникидзе сильный запах газа», «в Октябрьском, в районе СибГУФК ещё вчера вечером сильный запах стоял», «Мира, Пригородная, Адрианова - ужасно воняет газом... нас точно решили отравить!», «на Водников тоже чувствуется одорант», «на Рабиновича нечем дышать», «на Пригородных очень пахло вчера. Резко появился запах в 17-18 вечером», «в Солнечном вонь невыносимая в данный момент». Отметим, что все комментарии написаны утром, в интервале с 8 до 10 часов.
Некоторые омичи предполагают, что выбросы продолжались все это время, только горожане не чувствовали их из-за ветра:
«Ситуация не менялась все это время вообще. Просто дул южный ветер. То есть выбросы были и вчера и позавчера и прошлую неделю, просто нам везло их не чувствовать». Также есть мнение, что скоро горожане привыкнут к неприятному запаху и перестанут его замечать.
Особенное беспокойство вызывает безопасностью вещества в воздухе, распространяющего сильный запах. Напомним, по данным Росприроднадзора и Минприроды Омской области, в воздухе найден этилмеркаптан, вещество, которое добавляют в газ для придания ему запаха. В областном МЧС омичам сообщили, что вещество не угрожает здоровью населения, но отмечают, что при предельных превышениях может возникать "раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей и глаз, тошнота и головокружение"; в Роспотребнадзоре отмечали, что запах несет лишь рефлекторное воздействие.
Как и в прошлый раз, когда усилялся запах газа, омичи жалуются на резкое ухудшение самочувствие:
«В 4.00 встала от того, что заболела голова. Окна были открыты везде на проветривание… Запах стоял во всей квартире... Ужас... Кордный поселок».
«Я сейчас на работе на Мира, решила тоже не открывать окно для проветривания... У меня сразу тошнота от этого запаха...»
«Вчера на пригородных ужас как воняло, у меня температура поднялась и сильная головная боль! Что делать с этим? На улицу вообще не выходить...»
«На Ленинградском ехал в общественном, ***** [сильно] несло, людям плохо было».
«Читала в интернете, что не было обратившихся в больницы по причине этой вони. Ну вот, видимо, пока не передОхнем, никто ничего не сделает».
В соцсетях также отмечают, что выбросы «даже визуально видно»:
«Небо голубое а на горизонте грязное облако».
Подобные снимки омичи прислали с улицы Степанца и улицы Омской. ИА «Город55» продолжает следить за развитием ситуации.
Фото: иллюстрация, автор Андрей Кутузов
Фото в тексте: соцсеть ВКонтакте
Источник: ИА "Город55"