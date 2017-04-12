Новые сообщения о сильнейшем запахе газа появились в Омске



«Ситуация не менялась все это время вообще. Просто дул южный ветер. То есть выбросы были и вчера и позавчера и прошлую неделю, просто нам везло их не чувствовать». Также есть мнение, что скоро горожане привыкнут к неприятному запаху и перестанут его замечать.