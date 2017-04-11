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В Омске подскочили цены на бензин

11 апреля 2017, 08:27
Очередное подорожание.

В минувшем месяце зарегистрировано повышение цен на все марки автомобильного бензина. Динамику изменения стоимости топлива на территории региона представил Омскстат.

В марте наибольший прирост цены (1,6%) показал бензин марки АИ-80, АИ-95 подорожал на 0,6%, АИ-92 – на 0,5%. В то же время отмечается снижение стоимости дизельного топлива на 0,6% и газового топлива на 3,6%.

Таким образом, цена бензина марки АИ-80 составила 31,70 рубля, подорожав с января 2017 года сразу на 80 копеек. Стоимость АИ-92, подорожавшего с начала года на 35 копеек, равняется 34,34 рубля, цена АИ-95, который относительно января стал дороже на 33 копейки, добралась до 38,20 рубля.

Фото: иллюстрация


Источник: ИА «Город55»

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