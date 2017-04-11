В Омске подскочили цены на бензин

Таким образом, цена бензина марки АИ-80 составила 31,70 рубля, подорожав с января 2017 года сразу на 80 копеек. Стоимость АИ-92, подорожавшего с начала года на 35 копеек, равняется 34,34 рубля, цена АИ-95, который относительно января стал дороже на 33 копейки, добралась до 38,20 рубля.